Aprueban enmiendas sobre el Mar Menor que igualan restricciones en los cultivos de distintas zonas de la laguna

15/01/2018 - 15:20

Enlaces relacionados Varios contenedores de basura incendiados durante la Nochevieja en distintas zonas de Palma (1/01)

Los agricultores anuncian una manifestación el 1 de febrero en la Asamblea Regional

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Las enmiendas aprobadas al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor no han tenido la misma aceptación entre todos los grupos parlamentarios. Mientras los grupos de la oposición han destacado que de las 43 enmiendas que registraron conjuntamente PSOE, Podemos y Ciudadanos se han aprobado 29 por unanimidad y 10 sin contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, el PP ha criticado 5 de estas propuestas por ser "innecesarias" y "estériles para los agricultores".

En ese sentido, el 'popular' Jesús Cano ha manifestado que no se pueden establecer las mismos condicionantes a un cultivo ubicado a 300 metros de la laguna que uno a 32 kilómetros.

"Los grupos de oposición se han obstinado en aplicar las mismas normas a todos los cultivos con independencia de su proximidad o no a la laguna", ha dicho Jesús Cano para explicar que en las enmiendas de la oposición se busca establecer barreras vegetales donde hay cultivos de secano. "No tiene sentido establecer ahí barreras vegetales ni donde no hay escorrentías porque no hay pendiente", ha añadido.

A juicio de Cano, Ciudadanos, "se ha dejado arrastrar por un partido radical y extremista como es Podemos, bajo la batuta de Urralburu, que no cree en la agricultura. Nos parece una irresponsabilidad lo que ha hecho Ciudadanos al ir de la mano de Podemos y PSOE en un tema con el que se está jugando con el futuro de miles de pequeños y medianos agricultores".

Entre las medidas aprobadas por la oposición destaca la adopción de barreras vegetales incluso en los terrenos de secano más alejados de la laguna salada, reservar el 5 por ciento de la superficie agrícola para medidas anticontaminación, así como ampliar las medidas de la zona 1, la zona más cercana al Mar Menor, a las zonas 2 y 3, más alejadas de este lugar.

También se ha contemplado en el dictamen elaborado por la comisión y que aprobará el Pleno de la Asamblea Regional el próximo 1 de febrero que se amplíe en un 80% la zona 1 y destinar el 5 por ciento de la superficie de cada parcela a reducir la contaminación agraria a través de filtros verdes para eliminar los nutrientes de los caudales.

Por su parte, Luis Francisco Fernández, de Ciudadanos ha anunciado que su partido ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que ha solicitado al Gobierno regional que presente "una verdadera ley integral del Mar Menor que sea consensuada con todos los colectivos afectados y que recoja sus sensibilidades, en vez de poner parches, en forma de decreto, que no solucionan los graves problemas de la laguna".

No obstante, ha recalcado el "consenso" entre los distintos grupos políticos para aprobar las enmiendas a la ley. Sobre las propuestas que más controversias han tenido, Fernández asegura que "eran necesarias para evitar que vulneren leyes como el artículo 45 de la Constitución, o la directiva de la Comunidad Europea relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos que proceden de la agricultura".

Desde Podemos, María Giménez también se ha mostrado "muy satisfecha" del trabajo realizado, añadiendo que muchas de las propuestas las ha hecho la sociedad civil y criticando las "presiones" que han recibido en los últimos días. "El Gobierno tiene la obligación de aplicar estas medidas y ayudar a los agricultores a adaptarse a ellas", ha apuntado.

El socialista Antonio Guillamón, confía en que el sector agrícola "valore" el esfuerzo de la oposición en este asunto, destacando el soporte técnico y científico de las enmiendas presentadas para que "en un plazo breve de tiempo el Mar Menor tenga resultados positivos".

Finalmente, representantes de las cooperativas agrarias Fecoam y COAG han anunciado una manifestación de protesta ante la Asamblea Regional el 1 de febrero, coincidiendo con la votación del texto definitivo de la ley. "Llevamos 4 meses negociando con estos partidos que hoy han votado en contra de la agricultura. Van a votar en contra de un sector que ha sacado a la Región de la crisis", ha señalado Santiago Martínez, de Fecoam.