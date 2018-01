El Cross de Itálica incorpora al etíope Selemón Barega y tiene aún 610 dorsales libres para la popular femenina

15/01/2018 - 15:30

Enlaces relacionados Agotados los mil dorsales de la prueba popular masculina del Cross de Itálica y disponibles 755 de la femenina (7/12)

La edición 2018 del Cross Internacional de Itálica, que cada año recorre las ruinas de la antigua ciudad romana que descansa en Santiponce (Sevilla), contará con la participación del corredor etíope Selemón Barega en la prueba internacional y en el caso de la carrera popular, aún hay disponibles 610 dorsales para la prueba femenina, toda vez que los dorsales de la prueba popular masculina quedaron agotados seis días después de ser abierto el plazo.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha reunido este lunes con la diputada de Cultura y Ciudadanía, Rocío Sutil; la directora general del Área, Mercedes Méndez; y el director técnico del Cross Internacional de Itálica, José Manuel Díaz Chaves, para conocer de primera mano el material promocional que la organización tiene ya a punto para ofrecer este fin de semana a los atletas participantes y a los ganadores de las diversas competiciones que componen el evento poncino.

Durante el visionado de los diferentes modelos de camisetas técnicas, mantas para resguardar a los atletas en la premiación, plato-trofeo y otros productos promocionales, Villalobos se ha interesado por el contenido de la reunión anual del Comité Técnico de Campo a Través de la IAAF, que se celebrará en Sevilla el próximo sábado 20, con la presencia del ex atleta británico y actual presidente del Atletismo Internacional, Sebastian Coe, quien al día siguiente será uno de los espectadores de excepción del Cross de Itálica.

"Me enorgullece que, una vez más, la Federación Internacional de Atletismo reconozca el trabajo de la organización del Cross de Itálica, disfrutando de esta jornada deportiva con nosotros, en un fin de semana en el que Sevilla va a ser el epicentro del campo a través del mundo y en el que Itálica va a tener mucho que exponer y que opinar", ha dicho Villalobos.

SELEMON BAREGA, FLAMANTE GANADOR EN ELGOIBAR, EN LA NÓMINA DE ITÁLICA

El director técnico del Cross, José Manuel Díaz Chaves, ha confirmado además que el corredor etíope Selemón Barega, que se ha impuesto este fin de semana en el 75 aniversario del Cross Juan Muguerza de Elgoibar, se incorpora el próximo domingo 21 a la nómina de atletas que correrán el XXXVI Cross Internacional de Itálica.

También estarán presentes el ugandés Jacob Kiplimo, con quien Barega disputó un duelo espectacular por el podio del Juan Muguerza y otra de las consideradas futuras joyas del fondo mundial; la bahreiní Ruth Jebet, que se impuso en las mujeres y que, sin embargo, no consiguió el laurel italicense en su anterior participación; y la española Trihas Gebre, primera atleta nacional clasificada en Elgoibar con su quinto puesto, entre otros.

Una lista de atletas para las pruebas internacionales que atrae la atención de los medios especializados. Así, Televisión Española, a través de Teledeporte, transmitirá en directo las dos carreras internacionales, femenina y masculina. Por su parte, la Televisión Andaluza, además de ofrecer en diferido la prueba femenina y en directo la masculina y el II Campeonato de España de Campo a Través Relevos, prueba de la Real Federación Española de Atletismo que en esta edición forma parte del XXXVI Cross de Itálica, irá pasando a lo largo de su programación deportiva numerosos espacios informativos con las grabaciones del resto de las competiciones.

Y, por supuesto, los aficionados pueden seguir toda la competición el próximo domingo 21, en streaming, a través de: www.dipusevilla.es y www.crossinternacionaldeitalica.es

A 24 HORAS DEL CIERRE DE INSCRIPCIONES PARA LA EDICIÓN 2018

Quedan 24 horas para el cierre del plazo de inscripciones de participación en la edición 2018 del Cross de Itálica, un hecho que se producirá exactamente a las 14 horas. En la víspera, la organización lleva contabilizadas 390 corredoras inscritas en el Cross Popular Femenino; 314 atletas en SUB 10; 470 en SUB12; 502 en SUB 14; 452 en SUB 16; 221 en SUB 18 y 120 en SUB 20. Hay que recordar que el cupo de atletas para el Cross Popular Masculino se agotaba a los seis días de abrir el plazo de inscripciones, el pasado 1 de diciembre.