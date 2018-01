Sánchez ve una "oportunidad de oro" para aglutinar a la izquierda que gane a la "derecha bicéfala"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que hay una "oportunidad de oro" para aglutinar a la izquierda y de esta forma ganar a la derecha "bicéfala" y arrebatarle el Gobierno.

"Estamos ante una oportunidad de oro, podemos ganar a la derecha bicéfala pero tenemos que aglutinar todo el voto de la izquierda". Así lo dijo en la rueda de prensa que ofreció en la sede federal en Ferraz tras la reunión de la Permanente de la Ejecutiva del PSOE después de insistir en que el Gobierno que preside Mariano Rajoy está "agotado, acabado, escondido y dividido claramente a la espera de ver qué hace Rajoy y si deshoja la margarita sobre su futuro".

Además, señaló que el PP está en "estado de shock" por el resultado en Cataluña y el "auge de su socio" Ciudadanos, por lo que se mostró convencido de que se ha iniciado una "guerra fría" por la hegemonía de la derecha. Sin embargo, eludió abordar las "luchas por la hegemonía de la derecha" comparándolas con las que él sufrió en su primera etapa como secretario general del PSOE con la amenaza de 'sorpasso' de Podemos.

No obstante, una vez más, el PSOE no apostó por reclamar elecciones generales al Gobierno pese a que esta legislatura está "agotada" y se ciñó a que es Ciudadanos quién debe preguntarse por la situación de la legislatura porque es el que "apoya" al Ejecutivo. Consideran en Ferraz que pedir adelanto electoral, decisión que está en manos de Rajoy, sería un ejercicio de "melancolía inútil".

"Si estoy diciendo que quiero liderar desde la oposición esta legislatura, y haciendo horizonte de trabajo, no tengo muchas esperanzas de que Cs revise su acuerdo parlamentario con el PP", dijo Sánchez cuando se le preguntó si presentará una moción de censura.

Sánchez remarcó que el PSOE es la "única" fuerza que es "alternativa" a la "derecha bicéfala" que hay en España, después de que hace semanas reconocieran que ya no consideran a Podemos socio preferente.

En este sentido, el líder del PSOE apuntó que no va a entrar en "ninguna disputa" con Unidos Podemos porque "hay muchas cosas" que les unen a sus votantes pero que lo que les separa es la "estrategia de sus dirigentes" y el "error histórico" de "no haber defendido la integridad territorial de España".

De hecho, avanzó que los socialistas apoyarán la proposición de ley de Podemos sobre impuestos a la banca, pese a reconocer que no es su "modelo", para que se abra este "debate". El PSOE ha propuesto un impuesto extraordinario a la banca para paliar el déficit estructural en el sistema de la Seguridad Social.

CORREDOR DE FONDO

Sobre las encuestas publicadas en los últimos días y que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza, Sánchez indicó que "todas" dicen "lo mismo". A su juicio, "hay una izquierda que puede ganar a una derecha bicéfala", por lo que afirmó que tienen "una oportunidad de oro de ser la primera fuerza, de ganar las elecciones", pero para ello hay que hacer "una cosa" que pasa, dijo, por "aglutinar todo ese voto a la única (fuerza de izquierda) que puede ganar a esa derecha bicéfala, y es el PSOE".

"La política no es una carrera de 100 metros es una maratón y a mí me gusta correr maratones", afirmó el líder socialista, quien señaló que el PSOE aspira a representar el centro izquierda y a la izquierda, no a la derecha. "El PSOE es la única izquierda que puede ganar a esa derecha bicéfala".

"La política es una suerte de carrera de fondo, y a mí me gustan las distancias largas, soy un corredor de fondo" remarcó Sánchez, tras cuestionar lo que dicen las encuestas de que España es de "centro derecha" con un: "Veremos".

CONTRA LA PRECARIEDAD

Sánchez explicó en rueda de prensa el plan contra la precariedad en el empleo aprobado por la Ejecutiva socialista dentro de su ofensiva contra el Gobierno sobre la situación de las pensiones, al considerar que "sin salarios dignos no va a haber pensiones dignas".

Además, defendió una vez más la revalorización de las pensiones según el IPC y criticó el incumplimiento del Gobierno en relación a las pensiones de viudedad y anunció el recurso de amparo ante el veto del Gobierno que impide la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de regulación de la unidad de convivencia en las pensiones no contributivas.

