Sindicatos presentan una contraoferta a la última propuesta de convenio colectivo realizada por Opel/PSA

15/01/2018 - 17:09

Los representantes de los trabajadores de Opel realizarán una contraoferta a la última propuesta de convenio colectivo que realizó el grupo PSA. Las partes mantendrán un encuentro este martes, 16 de enero.

ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos han mantenido durante este fin de semana asambleas con sus afiliados para explicarles la situación de la negociación del convenio de Opel España y escuchar lo que tenían que decir los empleados. Después, las distintas organizaciones sindicales se han reunido este lunes, en la planta de la firma en Figueruelas (Zaragoza), y han puesto en común sus posturas.

En este contexto, han decidido que este martes llevarán a la compañía una contrapropuesta. En declaraciones a Europa Press, la secretaria general de Industria de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Aragón, Ana Sánchez, ha explicado que han decidido ir al próximo encuentro con la dirección con "determinadas premisas", que si bien están lejos de lo propuesto por la empresa, ha asegurado que tampoco se parecen a las propuestas realizadas por los sindicatos.

En concreto, los sindicatos apuestan por retomar el contrato de relevo, recuperar "a los jóvenes de los que la empresa se había desprendido durante diciembre y enero" y que la compañía ponga encima de la mesa un plan industrial "de futuro" que asegure "el trabajo de los tres turnos de producción en sus dos líneas", es decir, "futuro real para la empresa". Además, proponen que el convenio tenga una vigencia de cinco años, con unos incrementos del IPC real en cada año, que vaya también sobre los pluses.

Asimismo, el comité de empresa incidirá en que los trabajadores de niveles 6 y 7 sean incluidos dentro del convenio colectivo. Respecto a la flexibilidad, Ana Sánchez ha mencionado que van a pedir a la empresa que avale la necesidad real de estas "nuevas fórmulas".

"Si necesita mayor flexibilidad y que esté fuera del marco de convenio que tenemos actualmente estaríamos dispuestos a entrar pero, lógicamente, tendríamos que negociar esa nueva fórmula". La propuesta pasaría por trabajar los sábados por la tarde, algo que la parte sindical considera que debería pagarse con un precio mayor que el que tiene el sábado por la mañana.

"Este es el conjunto de la propuesta mayoritaria del comité de empresa, queremos hacer entender al grupo PSA que las negociaciones no son ultimátum, no son propuestas que prácticamente no tienen recorrido, qué es lo que hemos tenido hasta ahora. Tiene que tener en cuenta que hacen sus propuestas en una plantilla que también hizo unos acuerdos de ajuste en el período anterior y que tiene unos sindicatos organizados dispuestos a defender nuestras condiciones", ha agregado.