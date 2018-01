Jaime Far toma posesión este martes como director de la Oficina Anticorrupción

16/01/2018 - 6:59

Jaime Far Jiménez tomará posesión del cargo como director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares este martes.

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

El acto tendrá lugar a las 12.00 horas en el salón de pasos perdidos del Parlament. Far tomará posesión del cargo ante los miembros de la Mesa del Parlament, encabezados por el presidente, Baltasar Picornell.

Far fue escogido para ponerse al frente de la Oficina en el pleno del pasado 19 de diciembre, con 32 votos a favor, 20 en blanco y uno nulo. Fue una segunda vuelta después de que la propuesta no saliera adelante en noviembre, al no obtener el candidato la mayoría cualificada de tres quintas partes de la Cámara necesaria para que la iniciativa prospere en primera votación.

El PP se opuso al nombramiento por considerar que la propuesta de Far se había "forzado sin consenso" y queriendo "imponer un nombre", según explicó en su día la portavoz parlamentaria, Margalida Prohens.

Hace un año que la Cámara autonómica aprobó la creación de la Oficina Anticorrupción, un proyecto incluido en los acuerdos de gobernabilidad. En la propuesta de nombramiento se describía a Far como "un candidato de reconocida competencia profesional y que cumple con las condiciones de idoneidad, honorabilidad, independencia y profesionalidad para el ejercicio del cargo".

La Oficina Anticorrupción contará con un despacho en el Parlament de forma provisional, pero el objetivo es trasladarla a "un lugar más discreto para poder atender denuncias", según indicó en rueda de prensa el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo.