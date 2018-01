Tribunales.- Fijada el viernes la última sesión del juicio mercantil por el concurso de acreedores de Idelpa

16/01/2018 - 11:16

El viernes de esta semana se celebra ya la última sesión del juicio por la vía Mercantil destinado a resolver sobre las responsabilidades que hubiese o no en la deriva de la ya extinta sociedad Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios (Idelpa), participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y declarada en concurso de acreedores allá por 2012.

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado a Europa Press el actual alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle (IP-IU), quien prestó declaración en el juicio en calidad de testigo, cuando el mismo arrancó a finales del pasado mes de octubre, toda vez que según Valle el procedimiento se ha prolongado como consecuencia del aplazamiento de algunas de las comparecencias. Después de que hayan prestado declaración todos los testigos convocados por el Juzgado de lo Mercantil encargado del caso, según el alcalde palaciego, la vista se cerrará el viernes con las comparecencias de los peritos.

LA QUIEBRA DE IDELPA

Idelpa, recordémoslo, fue una sociedad municipal constituida en 1993 por el Ayuntamiento de Los Palacios, gobernado hasta 2011 por el PSOE y actualmente por IP-IU, y la sociedad provincial de turismo y desarrollo económico Prodetur, perteneciente a la Diputación de Sevilla.

Después de que las elecciones municipales de 2011 se saldasen con el desembarco de IP-IU en la Alcaldía palaciega en relevo del PSOE, en febrero de 2012 los entonces nuevos gobernantes del Ayuntamiento de Los Palacios atisbaban "una previsible situación de insolvencia" en Idelpa. En consecuencia, en febrero de 2012 los nuevos administradores de la empresa solicitaron el concurso de acreedores, siendo declarado el mismo el 17 de febrero de aquel año.

Media en el asunto, por cierto, una auditoría elaborada por Iberaudit Auditores respecto a la situación económica, contable y patrimonial de esta sociedad municipal en liquidación desde 2014. El informe, fechado en noviembre de 2012 y recogido por Europa Press, refleja que la empresa empezó a dejar de pagar sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social allá por 2008 y en 2009 incurría ya en un "sobreseimiento generalizado de pagos" a estas dos instituciones, toda vez que los impagos a "proveedores y acreedores" se remontan a 2008. En agosto de 2011, en cualquier caso, el "saldo acreedor" se elevaba a 4.421.504 euros.

Y es que en sus últimos ejercicios, la empresa sufrió un "deterioro continuo e incremental" que derivó en una situación de clara "insolvencia y quiebra de la sociedad, no pudiendo garantizar con su actividad el pago de sus obligaciones ni su supervivencia".

"COMPROMISOS" SIN FACTURAR

La auditoría, además, atribuía a Idelpa "compromisos no facturados" por valor de 1.736.857 euros, una cuantía de la que se desprendían "gastos o servicios no facturados ni recogidos por la contabilidad" por valor de 1.331.908 euros y 404.948 euros derivados de una deuda reconocida justo antes de las elecciones municipales de 2011, de la que renegaron los posteriores gestores de la sociedad.

Dentro de este capítulo de "compromisos no facturados", la auditoría exponía como gasto no facturado ni incluido en la contabilidad una deuda de 1,24 millones de euros por certificaciones de obras de 78 viviendas protegidas construidas por Santa Lucía Promotora y Constructora, asumiendo como "real" esta deuda porque Idelpa habría "acordado" con Santa Lucía que sólo se facturase "cuando se fuese a realizar algún pago". Dentro de estos compromisos no facturados ni recogidos por la contabilidad, además, figuran 89.405 euros por la elaboración de un proyecto básico para la construcción de 120 viviendas.

En cuanto a los 404.948 euros por servicios "no facturados ni reconocidos por la sociedad", la auditoría detallaba que correspondían a la redacción de dos proyectos básicos para la construcción de 142 viviendas sociales, un servicio en efecto encargado a la empresa Rodina Gestión en 2008 pero del que "no consta" la entrega de los proyectos en cuestión.

EL CASO DE RODINA GESTIÓN

Respecto a los reconocimientos de deuda de Idelpa en favor de la sociedad Rodina Gestión y Proyectos, por cierto, cabe recordar que en el ámbito penal, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado sendas penas de ocho y seis años de cárcel, así como la inhabilitación absoluta durante 15 años, para dos exconcejales socialistas de Los Palacios y Villafranca a los que considera autores de un presunto delito de malversación.

Se trata de los exconcejales del PSOE Rosario Gavira y Miguel Troncoso, consejeros delegados de Idelpa durante la época de tales reconocimientos de deuda. Según la Fiscalía, los entonces concejales socialistas, en su calidad de consejeros delegados de Idelpa, "firmaron un reconocimiento de deuda" en favor de la sociedad Rodina Gestión por "dos supuestos encargos" a la citada empresa, para la construcción de una promoción de 70 viviendas sociales y otra promoción más de 72 viviendas protegidas.

Según un documento de la Fiscalía recogido por Europa Press, "a pesar de las facturas emitidas para el cobro del supuesto encargo de obras (...), no consta ningún encargo a Rodina Gestión para la construcción de las viviendas, ni tampoco la entrega por parte de Rodina de ninguno de los proyectos para la construcción de tales viviendas". Tampoco habría constancia, según el escrito de la Fiscalía, de "una mínima actividad que implicara la ejecución de tales obras o los motivos de su no ejecución".