PP interpondrá querella a finales de semana contra Sabanés y el gerente de la EMT por el convenio de cesión de Bicimad

16/01/2018 - 12:16

Almeida cree que el informe de auditoría es "un contrato ad hoc para justificar la posible responsabilidad penal que tienen Inés Sabanés y Álvaro Fernández Heredia"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha avanzado este martes que su formación interpondrá a finales de semana una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por el convenio de cesión de Bicimad al entender que podría haberse cometido malversación de caudales públicos.

Desde Ciudad Lineal, donde ha visitado la parcela donde estaba prevista la construcción de una biblioteca municipal, Almeida ha cargado contra "la pretendida auditoría" que se ha hecho a Bicimad.

El informe de auditoría encargado por la EMT sobre el precio de 10,5 millones de euros (más el IVA) pagado para que la empresa municipal asumiera directamente la gestión del servicio de alquiler de bicicleta eléctrica BiciMad corrobora que la cantidad abonada es ajustada al valor de los activos adquiridos, según se desprende en las conclusiones.

Esta auditoría fue encargada por la EMT para verificar los criterios del precio de cesión del contrato de Bicimad a la empresa municipal por parte de Bonopark, la sociedad que logró en noviembre de 2013 el contrato para gestionar el servicio de alquiler de bicicletas (12 años de duración con posibilidad de otros cuatro prorrogables) hasta ese acuerdo alcanzado en 2016.

El edil ha recordado que "hace año y medio se firmó la cesión de ese contrato y hace un año se negó al PP la realización de una auditoría porque decían que todo estaba perfectamente y en regla". "Entonces, ¿por que ahora, un año y medio después, se tienen que verificar los precios de cesión? Si todo estaba en forma adecuada... no tiene ningún sentido", ha dicho.

"Se hace porque se acredita lo que decía el PP, que no había elemento de cuantificación objetiva para fijar el precio de cesión en 10,5 millones, que no hicieron ni auditoría ni inventario de bienes previo a la cesión del contrato", ha lanzado. Es por eso que a finales de esta semana presentarán una querella contra Sabanés y Fernández Heredia.

"LAS FECHAS NO COINCIDEN"

José Luis Martínez Almeida ha añadido que si el Gobierno municipal "no responde al PP van a tener que responder ante un juez". Ha sumado que en su momento no se pidieron tres ofertas, como es obligatorio, y que "las fechas no coinciden" porque "no es creíble que este contrato se adjudicara el 19 de diciembre y se publicara el 5 de enero".

"¿Por qué se tarda tanto en publicar este contrato menor en la página de Transparencia?", se ha preguntado. También ha puesto en duda que esa "pretendida auditoría" se realizara antes de final de año. Cree que es "un contrato ad hoc para justificar la posible responsabilidad penal que tienen Inés Sabanés y Álvaro Fernández Heredia".

El portavoz del PP ha detallado que "en este momento hay un concejal (del grupo municipal) en la EMT exigiendo la documentación completa del expediente, que debería incluir la propuesta de inicio, las tres ofertas y qué documento se le ha proporcionado a esa empresa. "Presentaremos una querella para determinar si se ha producido una malversación de caudales públicos en la cesión del contrato de Bicimad, que a nuestro juicio se ha podido producir", ha remachado.

Martínez Almeida ha sostenido que la cesión del contrato se hizo "en función de una valoración en cinco folios, sin membrete ni firma". "En la EMT están muy nervioss porque saben que se han producido irregularidades graves", ha remarcado.

También le ha preguntado al PSOE si se replanteará el voto en contra a la comisión de investigación planteada en su momento por el PP y "si están dispuestos a seguir haciendo el juego a Ahora Madrid, a ser su muleta, su cómplice en todas las irregularidaes en Bicimad".