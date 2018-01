Oltra no cree que las Fallas "cosifiquen más a las mujeres que otros ámbitos" de la vida social

16/01/2018 - 12:17

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado este martes al ser preguntada sobre si cree que las Fallas "cosifican a la mujer" que estas "no son ajenas a esta sociedad" y no cree que "cosifiquen más a las mujeres que otros ámbitos" políticos, sociales o deportivos. "A veces me da la sensación de que le pedimos a las Fallas algo que no le pedimos al resto de la sociedad", ha señalado.

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha pronunciado así en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha indicado que "no se puede generalizar" y "hay veces que se produce una cosificación de las mujeres, pero no en las Fallas, en la sociedad en general" y esta fiesta no es "ajena" a esa situación general.

Ha afirmado que, en todo caso, "también en las Fallas, como integrantes de la sociedad, se produce un debate sobre eso" y ha puesto como ejemplo su comisión (Ángel del Alcázar-José Maestre 'El Cid', de la que ella es fallera mayor el presente ejercicio), que concede un premio para "visibilizar" a las mujeres de artistas falleros que trabajan "al mismo nivel" que ellos pero a quienes la fiesta "tradicionalmente ha invisibilizado" al no firmar el monumento.

"Hay muchos movimientos en las fallas a nivel de base que están reivindicando el papel de las mujeres en la fiesta y no como papel decorativo", ha incidido la consellera.