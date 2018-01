PSOE-A recuerda que se cumple un año de la Conferencia de Presidentes y "no hay ni sombra" sobre financiación autonómica

16/01/2018 - 12:32

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha recordado que este miércoles se cumple un año de la Conferencia de Presidentes, en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se comprometió a poner en marcha inmediatamente el sistema de financiación para las comunidades autonómicas", y "no hay ni sombra de esa propuesta".

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en una vista al puerto de Algeciras (Cádiz), Jiménez ha afirmado que "la falta de inversión en Andalucía, que tiene su máxima expresión en los presupuestos de 2017 con una caída del 37 por ciento, forma parte de una estrategia perfectamente diseñada de acoso, castigo y discriminación a la comunidad autónoma de Andalucía, que tiene otra expresión flagrante e intolerable con la financiación autonómica".

En este sentido, tras recordar que se cumple un año de la Conferencia de Presidentes, el dirigente socialista ha manifestado que "el problema es que cada día que pasa esa falta de financiación le está costando a los andaluces cientos de millones de euros".

"Exigimos de nuevo, y lo vamos a hacer cada día, que se pongan en marcha las negociaciones para un nuevo sistema de financiación", ha afirmado Mario Jiménez, que ha añadido que "cada año que no se negocia un nuevo sistema, significan 850 millones de euros que no llegan y que no financian la educación, la sanidad o la cultura porque un gobierno de España se está quedando con el dinero de Andalucía".

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento ha asegurado que "Andalucía pretende ir a esa negociación, cuando se abra, con una posición conjunta y compartida de los partidos políticos de la comunidad". No obstante, ha indicado que "está claro que el PP, por servilismo y actitud humillada a los intereses de Rajoy, no va a estar en ese acuerdo", pero ha pedido a IU, Podemos y Ciudadanos "que se aparten de la estrategia de ataque a Andalucía del Gobierno de Rajoy y sumen para definir una propuesta clara de unidad".