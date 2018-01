La Comunidad ha entregado ya 16 de los 35 documentos del Canal a la Asamblea y está tramitando el resto

16/01/2018 - 12:31

La Comunidad de Madrid ha entregado ya 16 de los 35 documentos del Canal de Isabel II relacionados con la 'Operación Lezo' a la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea y está realizando los trámites para entregar el resto.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha señalado que se ha dado "respuesta formal" a los 35 documentos solicitados por la Cámara regional. De estos, 16 ya se han entregado a la comisión de corrupción mientras que con el resto se han comenzando los trámites para hacerlo.

Así, según Garrido, la documentación restante pertenece a compañías que no están en España sino en Latinoamérica por lo que han solicitado por carta al órgano de gobierno de cada una de esas empresas el envío de esa documentación. "Imagino que la remitirán en las próximas horas", ha indicado. Además, en el caso concreto de una información se ha pedido autorización a un despacho de abogados porque la Comunidad tenía "una clausula de confidencialidad con ellos".

El consejero ha reiterado que no tenían "la menor intención" de que la información no llegara, ya que toda está en el Juzgado, pero que contaban con un informe de la Abogacía General que indicaba que no tenían autorización. "Pido disculpas por supuesto por un error humano. Lamentablemente estas cosas ocurren, hay errores de las personas, y ya está subsanado y estamos entregando la documentación", ha dicho.

Garrido ha recordado que este lunes registraron su comparecencia, a petición propia, en la Asamblea de Madrid, tanto en Pleno como en Comisión para que los grupos parlamentarios decidan donde prefieren. Esta requiere 15 días para su activación, por lo que previsiblemente tendrá lugar el jueves de la próxima semana.

El portavoz del Gobierno ha reiterado que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, "no tenía conocimiento de este asunto, como no puede tener de todos y cada uno de los que llegan a las diferentes subdirecciones generales". "Los puestos intermedios son los que tienen que informar hacia arriba, a sus superiores, de lo que ocurre", ha defendido.

El consejero regional cree que es a él, como responsable del Canal y titular de la Consejería de Presidencia y Justicia, a quien le corresponde "dar cuenta de lo ocurrido", y con "mucho gusto" porque le consta que todos los grupos lo han pedido.