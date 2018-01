Hila dice que no prevén ninguna peatonalización en Pere Garau esta legislatura

16/01/2018 - 12:33

El regidor defiende una hipotética peatonalización de calles comparándolo con el caso de Blanquerna

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

El regidor de Urbanismo, Modelo de Ciudad y Vivienda Digna, José Hila, ha declarado este martes que el Ayuntamiento no prevé ninguna peatonalización en Pere Garau durante esta legislatura.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta de los medios durante una rueda de prensa. Con todo, el regidor ha defendido que una hipotética peatonalización sería "positiva" y lo ha comparado con Blanquerna, donde "también se dijo que suponía acabar con el comercio".

Hila ha asegurado que "algún partido con los mismos argumentos de entonces" intenta "asustar a las personas" pero "los ejes cívicos han demostrado que son positivos para la ciudad".

De hecho, el regidor ha subrayado que el PP incluyó este proyecto en su avance del PGOU porque "su gran apuesta por el comercio en Palma eran los ejes cívicos comerciales".

Sin embargo, ha insistido en que no está prevista ninguna peatonalización en Pere Garau pese a que la consideraría positiva. "Como no podemos hacerlo todo, ha habido que priorizar y esta legislatura no hay planteado ningún eje cívico de momento. No tengo a ningún técnico de Urbanismo haciendo el proyecto", ha concluido.