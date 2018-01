IDEA, uno de los cuatro organismos que participan en el proyecto Ifise de apoyo a la economía social

16/01/2018 - 12:47

Esta iniciativa comunitaria, que cuenta con otros tres organismos de España e Italia, desarrolla instrumentos financieros al servicio de la economía social

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha recibido en su sede a los socios del proyecto IFISE (Innovative Financial Instruments in support to the Social Economy / Instrumentos financieros innovadores de apoyo a la Economía Social), cuyo objetivo es el desarrollo de nuevos instrumentos financieros cofinanciados con fondos europeos estructurales en el ámbito de la economía social.

Se trata de un proyecto aprobado en el marco de la convocatoria de la Dirección General Regional de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea denominada Asistencia Multirregión para la evaluación de la posible utilización de instrumentos financieros respaldados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). En dicho proyecto participan la Agencia de Financiación de la región de Piemonte, FinPiemonte, Italia (líder del proyecto), la Generalitat Valenciana junto con el Instituto Valenciano de Finanzas, la Región Lombardía a través de la Agencia de Financiación de la región de Lombardía, FinLombarda, Italia, y la Agencia IDEA. El presupuesto global asignado a esta iniciativa asciende a casi 900.000 euros.

Según una nota de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, el proyecto tiene como principal objetivo buscar fórmulas para mejorar la financiación de la economía social, contribuyendo a superar el enfoque tradicional mediante el desarrollo de instrumentos financieros alternativos en los que se valoren plenamente los impactos sociales, medioambientales, culturales y territoriales, entre otros.

En la reunión se han explorado diversos instrumentos financieros en el ámbito regional destinados a facilitar el acceso a vías de financiación de deuda y capital a empresas y/o iniciativas de economía social que no tienen acceso a las mismas a través de los canales tradicionales de financiación.

Con este proyecto se persigue, además, ayudar a aquellas empresas de economía social que requieren del desarrollo de instrumentos financieros alternativos que vayan más allá de la intermediación tradicional con los bancos, como por ejemplo cooperativas de inversión, micro finanzas, bonos sociales, préstamos entre iguales, ahorro local, pago por resultados o plataformas locales de financiación, entre otros.

FASES DEL PROYECTO

Las actividades que se van a desarrollar a lo largo del proyecto Ifise se dividen en tres fases. En primer lugar, conocimiento del mercado que incluye una evaluación del estado de arte de los distintos instrumentos financieros disponibles para el sector social a nivel regiona /nacional por organizaciones público/privadas en los territorios socios, así como la identificación y evaluación de las mejores prácticas tanto en los países socios, como en otros países europeos. El objetivo de esta fase es identificar las necesidades y las oportunidades regionales. La Agencia IDEA es la responsable de esta fase del proyecto.

En segundo lugar, desarrollo de las capacidades. En este tramo del proyecto se elaborará un programa de formación para las entidades participantes con el fin de que sean capaces de diseñar instrumentos financieros innovadores de apoyo a la economía social en el marco de sus respectivos programas operativos regionales. Además, se persigue que dispongan de herramientas y capacidad para poder evaluar este tipo de proyectos.

La última fase de Ifise es la sensibilización institucional. El objetivo es concienciar a los principales agentes locales sobre el potencial de la economía social compartiendo datos e información recogida en la evaluación anterior, con el fin de implementar un piloto de instrumento financiero para la economía social en el actual programa operativo.