Tolón pide al PP que no "manipule" porque los árboles de Zocodover estaban "en mal estado" y "podían causar desgracias"

16/01/2018 - 13:14

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha acusado este martes al Grupo Municipal Popular de haber "manipulado" y "mentido" respecto a la tala de árboles en la plaza de Zocodover dentro de las obras de remodelación de este espacio de la capital regional, ya que los que los informes de los técnicos y de una empresa especializada en el tema de arbolado especificaban que esos ejemplares estaban "en mal estado" y "eran peligrosos para la seguridad ciudadana" porque podían llegar a "causar desgracias".

TOLEDO, 16 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios, tras presentar la Temporada de Primavera del Teatro de Rojas, Tolón ha insistido en que el equipo de Gobierno municipal "es totalmente responsable y no hace las cosas porque sí", y "siempre" se basa "en informes de los profesionales, técnicos y jurídicos", y en que "lo más importante" es que el Ayuntamiento atienda "la seguridad de las personas".

De ahí que haya criticado la actitud del PP, asegurando que "no vale todo en política", y explicando que los árboles talados no son centenarios, sino de la década de los 60 y "estaban enfermos, con ramas frágiles y pudrición de raíces". Asimismo, ha aclarado que los árboles que se talaron se van a sustituir por almeces, una especie autóctona que "no van a ocasionar problemas".

La alcaldesa ha indicado que el PP conocía el proyecto de remodelación de la plaza, porque se aprobó en la Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por lo que "hablan por simplemente manipular", instando a los 'populares' a que "dejen de poner palos en las ruedas".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno municipal ha realizado un estudio de todo el arbolado de la ciudad "como no se había hecho nunca" y ha realizado con una inversión "muy cara" en la reposición de árboles, en plazas del casco histórico como San Justo, San Cristóbal, San Vicente y Antequeruela y que ahora continúa por la avenida de la Reconquista con las adyacentes.

"Les molesta que este gobierno haga obras, y vamos a hacer muchas más", ha finalizado Milagros Tolón, que ha asegurado que la Plaza de Zocodover quedará accesible, bien iluminada, decente y acorde con la ciudad tras las obras, convencida --en referencia a los 'populares'-- de que "el fondo de la cuestión es que les molesta que la ciudad vaya cambiando".

Por su lado, el Consorcio de Toledo ha enviado un comunicado donde aclara que tras la retirada de los siete olmos se plantarán cinco almeces "con el objetivo de garantizar su correcto crecimiento y mantenimiento, ya que las copas de esta especie alcanzan un gran porte".

Los nuevos ejemplares tendrán un diámetro de 20-25 centímetros y serán plantados en el interior de contenedores que permitan preservar las raíces del agua de los baldeos.