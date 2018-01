Madrid. el pp lleva a los tribunales la municipalización de bicimad

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid presentará a finales de semana una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, por la posible malversación de caudales públicos en la cesión del contrato de Bicimad, que gestionaba la empresa Bonopark y se municipalizó por 10,5 millones de euros.

Así lo anunció el portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, durante su visita al solar de la calle Torreblanca, en Ciudad Lineal, donde el Gobierno municipal anunció en 2016 que edificaría una biblioteca pero donde todavía no se ha ejecutado ni un euro. Allí colocó un cartel con el lema "Aquí iba.. y no va", para denunciar que en Ahora Madrid "no saben gobernar", porque "prometen inversiones que luego no saben realizar". La semana pasada hizo lo propio en un solar de Arganzuela para el que se había anunciado una escuela infantil.

La iniciativa del PP se debe a la noticia publicada por 'El País' de que el Gobierno municipal encargó el 19 de diciembre una supuesta auditoría externa a la empresa Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, que avaló que la municipalización del contrato de Bicimad por 10,5 millones, en septiembre de 2016, fue correcta, al estimar en 10,6 el valor de la empresa.

"No es una auditoría", comenzó negando Almeida, quien precisó que se trata de una verificación del precio de cesión, que no tendría por qué realizarse más de un año después de la compra si, como el Gobierno municipal aseguró entonces al rechazar la auditoría que pidió el PP, todo estaba "en regla".

Según su interpretación, el que ahora el Ayuntamiento haya pedido esta reevaluación confirma la tesis del PP de que la valoración de 10,5 millones se hizo sin "cuantificación objetiva alguna", ni auditoría ni inventario de los bienes de Bicimad, y sólo pretende "justificar la responsabilidad penal" de Sabanés y Fernández Heredia.

Para contrastarla es por lo que el PP presenterá la querella, de forma que ambos "tendrán que responder ante un juez, porque las cosas hay que aclararlas", y dado que Ahora Madrid y el PSOE (a quien volvió a tachar de "cómplice" y "muleta" del Gobierno municipal) tumbaron la propuesta popular de crear una comisión de investigación al respecto.

AUDITORÍA SIN CONCURSO

Almeida apuntó que la adjudicación de la supuesta auditoría incumplió la normativa de pedir tres ofertas, pues sólo se le pidió a la entidad adjudicataria, que no le parece creíble que se adjudicara el 19 de diciembre, ni que se hiciera en 10 días, a la vez que preguntó por qué sólo se publicó el 5 de enero en la web municipal. Para aclarar estos aspectos, el PP ha pedido en la EMT, que gestiona ahora directamente Bicimad, la documentación completa sobre la adjudicación, incluyendo qué documentación se facilitó a la empresa adjudicataria de la auditoría.

Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, quien, como Almeida, eligió hoy un motivo para cuestionar las supuestas prioridades de Ahora Madrid, se refirió también durante su visita al Centro de Servicios Sociales de Plaza Elíptica a la auditoría sobre Bicimad.

En concreto, criticó que a la empresa Gabinete Técnico de Asesoría y Consultoría se le ha "seleccionado a dedo", en lugar de convocar un concurso público, por lo que "no tiene indicios de objetividad" ni "credibilidad". Además, dijo que la auditoría tenía que haberse hecho antes de la municipalización, y que "ahora es un mero trámite, un lavado de cara".

