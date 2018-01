El PP exige al "gobierno fake" de Ahora Madrid el cese del gerente de la EMT por "trolear la cuenta del Consorcio"

16/01/2018 - 13:42

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha exigido al "gobierno fake" de Ahora Madrid el cese del gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por "trolear la cuenta en Twitter del Consorcio Regional de Transportes".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid investiga un posible delito contra la propiedad intelectual por parte del gerente, investigado por la creación de una cuenta no oficial del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad tras una denuncia de este organismo. El afectado niega haber creado el perfil y ha pedido el sobreseimiento de la causa.

"Estamos ante un gobierno fake, el gobierno de la mentira. Es intolerable que el gerente continúe en su puesto después de que esté imputado por trolear la cuenta en Twitter del Consorcio", ha declarado Almeida desde Ciudad Lineal, donde ha visitado la parcela donde estaba prevista la construcción de una biblioteca municipal.

El edil del PP también ha denunciado públicamente que el Ejecutivo municipal "ocultara la imputación" después de que "la policía ha emitido un informe en el que considera acreditado que quien estaba detrás de esa cuenta falsa del Consorcio es el gerente". "Es inconcebible que este señor no esté cesado, habría que haberlo hecho ipso facto desde su imputación y nosotros exigimos a la alcaldesa, Manuela Carmena, que le cese inmediatamente si no presenta su dimisión, que no la va a presentar", ha remachado.