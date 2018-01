El comité de OTA Bilbao pide a Alfonso Gil que se implique en el conflicto porque es el "responsable del desastre"

16/01/2018 - 13:51

El comité de OTA Bilbao ha pedido al concejal delegado del Área de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, que se implique y medie en el conflicto laboral porque es el "responsable de este desastre", según ha informado a Europa Press su presidente, Javier Escobar.

Escobar ha lamentado que, desde el Ayuntamiento de Bilbao, no haya ninguna respuesta a su petición para que medien en el conflicto, que les ha llevado a desarrollar una huelga indefinida para exigir la readmisión de siete trabajadores despedidos y la negociación de un convenio "sin chantajes".

El presidente del comité ha indicado que el Ayuntamiento de Bilbao ya se "implicó" cuando se puso "en contra de los trabajadores al reclamar servicios mínimos". Por ello, ha indicado al concejal que "no mire para otro lado" porque también es "responsable de este servicio"

"La recaudación la lleva el Ayuntamiento. Señor Gil, implíquese porque es también responsable del servicio y de que la OTA funcione y no funciona porque los parquímetros andan mal, porque el sistema on line que usted ha traído a Bilbao no funciona porque hay microcortes de comunicación. Usted ha ideado este sistema de la OTA y usted es el responsable de todo este desastre", ha asegurado.

DAÑOS EN PARQUÍMETROS

Javier Escobar ha indicado que al comité le parece bien que el Ayuntamiento haya denunciado ante el juez los daños registrados en los parquímetros, de los que ha desvinculado a los trabajadores. Ante la colocación de petardos en los parquímetros, el presidente del comité ha indicado que aparecieron los días de fiesta de Año Nuevo y de Reyes, algo que, según ha destacado, "ocurre todos los años".

Tras señalar que la anterior concesionaria colocaba protecciones en las máquinas durante esas fechas, ha criticado que se les quiera "echar encima a la opinión publica", y ha añadido, por otra parte, que los daños denunciados en una furgoneta de la empresa fueron consecuencia de un robo ocurrido en el mes de diciembre.

Los trabajadores han continuado este martes con la huelga indefinida que mantienen desde el 2 de enero y se han manifestado nuevamente por las calles de Bilbao, después de que este lunes no hubiera acuerdo en la reunión que mantuvo el comité con la concesionaria del servicio, de la que los representantes de los trabajadores se levantaron por la negativa de la UTE Eysa-Cycasa a abordar la readmisión de los despedidos.