PSOE afirma que Cospedal ha dejado "tirados" a los miembros del PP de C-LM: "Ha dejado aquí a los pringados"

16/01/2018 - 14:01

El PSOE de Castilla-La Mancha ha señalado este martes que la presidenta regional del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha dejado "tirados" a los 'populares' de la región ya que está "en el Imperio del Sol Naciente" y no en la reunión del Comité regional de su partido.

TOLEDO, 16 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el diputado regional del PSOE Fernando Mora, quien ha lamentado que Cospedal se haya llevado a los miembros del que fuera su Gobierno en Castilla-La Mancha a "pisar moqueta a Madrid" y "haya dejado aquí a los pringados".

Ante las críticas de los 'populares' a la gestión del Gobierno de Emiliano García-Page, Mora ha lamentado que desde el PP "vengan a contar la misma película que siempre como un mantra". "Se olvidan de lo que hicieron la pasada legislatura, no tienen vergüenza y antes de hablar de lo que hablan, que pidan perdón a los castellano-manchegos", ha añadido.

"Eso de que se cruza el puente cuando se tenga que cruzar es como lo de un plato es un plato y un vaso es un vaso", ha indicado Mora, para añadir que "en el PP reina el imperio de la obviedad pero nada el de las concreciones".

"Así les va, tienen una jaula de grillos, problemas muy serios en su organización, no tienen candidato y temen que les acaben poniendo un paracaidista porque aquí no tienen a nadie. El que quiere no puede y la que puede no quiere", ha reiterado el responsable socialista.

AGUA

Por último, respecto al agua, ha criticado que el PP diga que ha conseguido garantizar 400 hectómetros cúbicos en cabecera. "Los 400 hectómetros cúbicos los están peinando y en el año 2018 se tenían que haber cumplido", ha dicho, para enseñar fotos de los pantanos de cabecera y preguntarse dónde está el agua.

Respecto al pacto del agua, ha manifestado que hay que hacer un esfuerzo por un acuerdo nacional. "Aquí el único trasvase que ha habido durante 40 años es el del Tajo al Segura y en el Levante se tienen que dar cuenta de que si quieren un futuro para sus huertas y el turismo, el agua que les tiene que ir ya no puede ser del Tajo porque no hay", ha concluido.