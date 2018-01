PP, PAR y un concejal no adscrito presentan una moción de censura contra el alcalde de La Muela

16/01/2018 - 14:07

Los tres concejales del PP, los tres del Partido Aragonés (PAR) y el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de La Muela han presentado una moción de censura contra el alcalde del municipio, Adrián Tello, de CHA. El equipo de gobierno está formado por dos concejales de CHA, uno del PSOE y otro de Ganemos La Muela.

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

La moción ha sido promovida por el PP a raíz de la pérdida de confianza que ha detectado en los últimos meses por parte del PAR hacia el equipo de gobierno, que requería de su apoyo para poder tener mayoría.

Ahora, el PP, que "no tiene ningún afán de protagonismo", ha promovido esta moción de censura, en la que se propone como candidato a la alcaldía al portavoz del PAR, Carlos Rodrigo, una iniciativa que se ha impulsado "pensando en el bien el pueblo" y con el objetivo de que "sea positivo para La Muela", ha afirmado la portavoz 'popular' Marisol Aured, en declaraciones a Europa Press.

Previsiblemente, la moción saldrá adelante puesto que los proponentes tienen mayoría, por lo que Aured ha solicitado "que se acepte como es" y haya un respeto hacia esta posibilidad que ofrece "la democracia". La votación tendrá lugar en un Pleno que todavía ha de convocarse.

La portavoz del PP ha señalado que en el texto de la moción de censura se recogen "54 motivos" por los que se ha promovido, aportados por todas las partes que la han suscrito, que pretende "solucionar la paralización del Ayuntamiento", a la "que ha venido sobrevenida" la pérdida de confianza del PAR en el equipo de gobierno, grupo que "le dio la alcaldía", ha recordado.

APORTAR UNA SOLUCIÓN

Aured ha asegurado que en estos dos años y medio de gobierno de los actuales responsables "el pueblo, los votantes, nos pedían que diéramos solución a este enquistamiento", que, entre otras cosas, ha supuesto que en 2018 haya unos presupuestos prorrogados.

También ha lamentado la "poca transparencia" y que el equipo de gobierno no haga por "consensuar cuestiones relevantes", como los propios presupuestos o la necesidad de ampliar el colegio y de contar con un instituto en la localidad, una "necesidad perentoria".

"Hay que tomar las riendas y dar prioridad a estas cosas", ha esgrimido la portavoz del PP, en vez de no hacer nada o de no facilitar la información, como explicar si se han facilitado suelos al Gobierno de Aragón para estas infraestructuras educativas, cuestión sobre la que ha apostillado que para el PP "no hay suelos, pero ellos dicen que sí".

Por otra parte, ha dicho que el equipo de gobierno no ha llevado a cabo las resoluciones aprobadas en el Pleno y, además, "está acabando con las tradiciones y costumbres" de la localidad, algo que "para un pueblo es relevante", como fiestas tradicionales, verbenas y romerías, ha citado Aured.