Cs pide más espacios cardioprotegidos en Palma

16/01/2018 - 14:19

Cs Palma ha presentado este martes una iniciativa con la que propone al Ayuntamiento de Palma dotar a la capital de más espacios cardioprotegidos para conseguir la distinción de ciudad cardioprotegida.

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el portavoz de Cs en Cort, Josep Lluís Bauzá, ha explicado que actualmente "solo hay unos pocos edificios cardioprotegidos y no existe una gestión común en ninguno de ellos". Por ello, ha reclamado que se revise la utilización y el mantenimiento de los aparatos.

"Proponemos que desde la Regiduría de Salud se gestionen todos los espacios y se tenga una actuación conjunta a favor de todos los ciudadanos", ha propuesto el portavoz.

BRIGADAS DE LIMPIEZA

Además, el portavoz ha presentado una propuesta para reforzar las brigadas de urgencia de limpieza y evitar que se vuelvan a repetir imágenes como la de la Playa de Palma con vertidos de toallitas en la arena.

"No se puede tolerar que haya unas lluvias intensas y se depositen vertidos en la playa de Can Pere Antoni", se ha quejado el portavoz, quien también ha pedido una mayor actuación en días de urgencia para evitar una mala imagen de la ciudad. "Pedimos que se refuercen estas brigadas de urgencia para dar una solución rápida y no tener que ver las fotos que salen en redes sociales diciendo que esta ciudad es una porquería", ha añadido.

Por su parte, la regidora de Cs en el Ayuntamiento de Palma, Patricia Conrado, ha pedido que la línea 46 de autobuses de la EMT, que une la barriada de Génova con Palma, vuelva a su recorrido original.

"Tenemos un equipo de gobierno cuya política de acción es a golpe de hecho consumado. No se puede cambiar el recorrido de la línea 46 sin consultar o notificárselo a los vecinos", ha incidido la regidora.

Finalmente, ha recordado que la Asociación de Vecinos "ha presentado alrededor de 400 firmas para que se vuelva al recorrido inicial".