CTA se incorpora a la Asociación Europea para la Innovación en la minería 'Prometia'

16/01/2018 - 14:19

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) se ha integrado como miembro en la asociación europea para la innovación en la minería 'Prometia' (Mineral Processing and Extractive Metallurgy for Mining and Recycling Innovation Association, www.prometia.eu).

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

En una nota CTA ha señalado que la asociación Prometia pretende fomentar el intercambio de conocimiento y las oportunidades de colaboración entre sus miembros para innovar en el sector de la minería y materias primas. Tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas europeas y el conocimiento industrial en el procesamiento de materias primas y apoyar el desarrollo industrial y económico mediante un acceso más fácil a los equipos de I+D y las instalaciones para la ampliación de procesos metalúrgicos y minerales en Europa, la promoción de los resultados científicos de los equipos de investigación europeos entre los socios industriales y la mayor visibilidad y acceso de los socios a oportunidades de financiación.

Con sede en Bruselas, cuenta con más de 40 miembros y asociados europeos, entre los que hay representantes de la industria, plantas piloto, centros tecnológicos, universidades y otros organismos de investigación.

Las materias primas son elementos esenciales en la producción industrial actual y cruciales para el funcionamiento sostenible de la economía. Utilizadas en microprocesadores, teléfonos inteligentes, pantallas LCD, baterías y bombillas de bajo consumo, las materias primas son una parte intrínseca de nuestra vida cotidiana y su demanda por parte de la industria está creciendo a un ritmo veloz. Sectores estratégicos para la economía europea, como la automoción, el aeroespacial y el de las energías renovables dependen de ellas.

Además de la escasez e implicaciones geopolíticas, la extracción y procesamiento de ciertas materias primas tiene un importante impacto medioambiental, lo que requiere el desarrollo de nuevas técnicas a través de la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías.

CTA cuenta entre sus miembros empresas relacionadas con la minería, como Atlantic Copper o Magtel, y también otras empresas tecnológicas con desarrollos aplicables al sector, además de haber financiado proyectos de I+D+i relacionados con esta área.Andalucía ha sido una potencia minera a lo largo de la Historia gracias a que su geodiversidad condiciona la existencia de una importante variedad de yacimientos de materias primas minerales, que han sido intensamente explotadas en el pasado y que, en la actualidad, plantea grandes expectativas en torno a la faja pirítica por la alta demanda internacional de cobre. Una estrategia adecuada de innovación es clave para una explotación rentable y sostenible, así como para el aprovechamiento de metales antes considerados desechables.