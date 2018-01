Madrid. el pp dice tener pruebas de que el ayuntamiento dejará de ejecutar 216 millones en ifs

16/01/2018 - 14:16

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este martes que el Grupo Popular tiene "los documentos" que demuestran que el Gobierno municipal va a dejar de ejecutar 216 millones, y no 82, en las inversiones financieramente sostenibles correspondientes a 2017.

Lo hizo en declaraciones a los medios durante su visita al solar de la calle Torreblanca, en Ciudad Lineal, donde el Gobierno municipal anunció en 2016 que edificaría una biblioteca pero donde todavía no se ha ejecutado ni un euro. Allí colocó un cartel con el lema "Aquí iba.. y no va", para denunciar que en Ahora Madrid "no saben gobernar", porque "prometen inversiones que luego no saben realizar". La semana pasada hizo lo propio en un solar de Arganzuela para el que se había anunciado una escuela infantil.

Almeida quiso desmentir así una nota de prensa divulgada ayer por el Ayuntamiento en la que se limitaba a 82 millones el valor de las inversiones financieramente sostenibles que se van a dejar de ejecutar en 2018 por no haber dado tiempo a autorizarlas en los últimos 10 días de 2017, una vez que la Delegación del Gobierno retiró el recurso contra las aprobadas en los plenos municipales de junio y julio pero que, a su juicio, incumplían la regla de gasto, por lo que pidió su suspensión cautelar, que fue atendida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Según Almeida, "son 216 millones los que han dejado ejecutar", y si el Ayuntamiento ha informado de 82 es sólo porque han sumado las autorizadas en 2016 y 2017, una argucia que tachó de "hasta pueril". El portavoz popular acusó a la alcaldesa, Manuela Carmena, de estar "instalada en engañar sistemáticamente a los madrileños", y al Gobierno municipal en general de estar "en modo supervivencia".

16-ENE-18

