El alcalde advierte al Real Zaragoza de que los 800.000 euros del presupuesto no son para fichar jugadores

16/01/2018 - 14:30

Santisteve subraya que la unidad de la izquierda funciona ahora en Zaragoza "mejor que en diez años"

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, ha advertido este martes al Real Zaragoza de que los 800.000 euros para el club incluidos en el presupuesto, a través de una enmienda fruto de un acuerdo entre PSOE y PP, no son para fichar jugadores y ha admitido que esta enmienda es "dificilísima de aplicar".

En declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita al barrio de Santa Isabel, Santisteve ha asegurado que esta enmienda es "una piedra en el camino" que se ha tenido que incorporar al presupuesto porque "no ha quedado otra" para aprobar las cuentas.

Ha lamentado que supone "darle cancha al PP para jugar hacia la galería" y que el PSOE haya roto "de alguna forma la unanimidad del presupuesto", recalcando que es una enmienda "dificilísima de aplicar, habría que ver qué opinan los órganos técnicos del ayuntamiento".

En su opinión, esta enmienda cuestiona también "todo el apoyo al deporte de elite, porque es completamente desproporcionada y obvia lo que planteábamos en origen que era el apoyo al deporte base", ha comentado el alcalde, para avanzar que el equipo de gobierno seguirá apostando por respaldar al deporte base y "seguiremos hablando con el Real Zaragoza".

Sin embargo, ha advertido de que este lunes ya pudo escuchar comentarios sobre lo "bien" que irán esos 800.000 euros para fichar a algún jugador en el mercado de invierno y, al respecto, ha aseverado tajante que "un ayuntamiento no está para destinar dinero público a fichaje de jugadores, eso tiene que quedar clarísimo, ese dinero no se va a desperdiciar en asuntos que tienen que ver con negocios privados", ha remarcado, para indicar que se tendrá muy en cuenta el destino de esos recursos.

Ha recordado al Real Zaragoza que el campo "no le cuesta absolutamente nada", por la cesión a precario acordada, y el consistorio ha emprendido "alguna reforma" en el estadio y "no nos negamos a ponernos de acuerdo con la Federación de Fútbol, con entidades privadas, con bancos, con el Gobierno de Aragón, para apoyar a la afición y que todo esto redunde en una mejora del equipo y en un ascenso a Primera, pero es un tema que concierne a más instituciones, no solo al ayuntamiento", ha sostenido.

"SOY OPTIMISTA"

El alcalde ha deseado que el acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), CHA y los socialistas suponga también un cambio de "actitud" y en las relaciones con el PSOE. "Nunca pierdo la esperanza, confío siempre, soy optimista por naturaleza y me encantaría que pudiéramos tener un terreno más allanado, más tranquilo, más sosegado" y que, hasta las elecciones, ZEC y PSOE caminen "juntos en un modelo de ciudad que compartimos en gran parte y ver si lo conseguimos".

No obstante, el alcalde ha señalado que "muchas veces hay situaciones, que no se a qué atribuir, o personales o distorsiones que vienen de otros sitios que dificultan este caminar juntos".

UNIDAD DE LA IZQUIERDA

En todo caso, tras la aprobación inicial de los presupuestos, Santisteve ha defendido que "hay que sacar pecho y dejar claro que la unidad de la izquierda funciona y que en ciudades como Zaragoza funciona mejor que en diez años", dado que estas cuentas son las que se han aprobado antes "en la última década".

Desde el inicio de la legislatura, Zaragoza en Común ha deseado que la aprobación del presupuesto se adecuara al año natural y "lo vamos intentando, vamos arañando semanas y meses porque esto representa unas mayores facilidades para entidades sociales, para acceder a subvenciones, para planificar la ejecución del presupuesto por parte de los órganos técnicos del ayuntamiento".

Además, ha expresado su satisfacción por la mejora que ha experimentado el área de acción social, con "un 40 por ciento en estos años de gobierno", y las de movilidad, limpieza, servicios públicos, parques y jardines y renovación de la flota de autobuses, que coincide con la visión de los zaragozanos de que los servicios públicos "funcionan por encima de la media", dado que los ciudadanos les dan una nota de un 6,5, "casi un notable" y ese esfuerzo también "hay que agradecérselo a PSOE y CHA que, con sus enmiendas, han contribuido a mejorar el presupuesto".