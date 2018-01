La oposición planteará que la Asamblea ponga una queja al Gobierno regional al no facilitar las actas del Canal

16/01/2018 - 14:39

Los Grupos Parlamentarios de la oposición solicitarán que la Asamblea de Madrid interponga una queja al Gobierno regional por no remitir las actas del Canal de Isabel II cuando se lo solicitaron por la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Cámara regional.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo han indicado PSOE, Podemos y Ciudadanos en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, a pesar de que la Comunidad comenzó este lunes a remitir a la Asamblea de Madrid la documentación relacionada con Canal de Isabel II.

Para presentar esa queja, los grupos parlamentarios tendrán que proponerlo en la siguiente Mesa de la Asamblea y, después, en la Junta de Portavoces tendrá que salir adelante en votación.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que esta es una medida que "se está valorando", para que desde la Cámara legislativa se presente esa "queja formal", ya que, a su parecer, lo que ha ocurrido "no puede quedar en una anécdota". "Debemos ser conscientes todos a la hora de recuperar el prestigio de las instituciones y esta es una clara obstrucción parlamentaria a los grupos de la oposición", ha añadido.

Asimismo, Aguado ha reprochado al Gobierno regional de tener una autorización "cinco meses en un cajón que decía que no había problema con que facilitara esas actas".

"A mí me genera frustración y pena, de ver que hay un Gobierno en la Comunidad que no está colaborando como debiera con la oposición y creo que no está siendo sincero, ni honesto con la lucha contra la corrupción reteniendo información", ha lamentado el portavoz de la formación naranja.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha sostenido que esta queja se solicitará contra el Gobierno regional "por quebrantar su obligación de facilitar los documentos", para que la oposición "pueda efectuar con normalidad la función que es la de controlar al Gobierno".

"Ha obstruido y ha mentido en la Cámara y esto es una falta de respeto y de lealtad a al poder legislativo y hemos solicitado que se realice una queja formal que se valorará en la próxima reunión de la mesa", ha asegurado Ruiz-Huerta.

Según la portavoz de la formación morada, la documentación "va llegando por goteo" y "es algo coherente con la estrategia del Gobierno de Cifuentes", que a su parecer, "es la de obstruir los trabajos de la Comisión y de los grupos de la oposición en su función constitucional del control al gobierno".

"Creo que con estas actuaciones se demuestra que no tiene otra intención que la de tratar de encubrir las fechorías de los sospechosos de su partido", ha criticado.

"EXPLICACIONES INSUFICIENTES"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Gabilondo, ha indicado que esas actas "son públicas, no son el sumario, y no se habían entregado" y, por ese motivo, ha señalado que quieren "protestar".

Gabilondo ha señalado que el tema de las actas del Canal no es un "asunto de cinco meses", ya que "en la Comisión de deuda se denegó una información con el mismo argumento, pero estos documentos no formaban parte del sumario".

Así, el socialista ha incidido en que son "insuficientes" e "inverosímiles" las explicaciones que dio ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre que fue una "negligencia administrativa" el que no se entregaran esos documentos.

Gabilondo ha aconsejado al Ejecutivo autonómico que "no parezca que las últimos documentos que envíen son los más complicados", porque luego "se pueden desatar opiniones inquietantes". "Espero que las entregas se hagan en un periodo razonable y espero que se haga pronto, con normalidad", ha dicho el socialista.

El portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, ha lamentado "que se haya traspapelado ese papel y que haya generado este retraso en el envío de la documentación", pero ha criticado que la actuación del resto de grupos es "lamentable".

"Lanzan mentiras y condenas sin escuchar a nadie, es un monotema. La presunción de inocencia no existe. El consejero de Presidencia y Portavocía del Gobierno, Ángel Garrido, a petición propia ha pedido comparecer, pero ellos ya están todos condenados, y no se les quiere escuchar", ha sostenido Ossorio.