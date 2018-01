Bonig desliza que Puig no quiere cambiar el modelo de financiación y lo comenta "en los despachos de Madrid"

16/01/2018 - 14:54

Mata (PSPV) considera que la presidenta del PPCV "se ha emparrado" y ha "perdido el contacto con la realidad"

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PPCV y síndica de este grupo en las Corts, Isabel Bonig, ha deslizado este martes que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no quiere cambiar el sistema de financiación autonómico y que eso comenta "en los despachos de Madrid". "Pregunten a Puig si quiere que se reforme el modelo de financiación porque a mí me llega que no y lo va diciendo en los despachos de Madrid", ha asegurado.

Bonig se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics al ser preguntada por si existe el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de reformar el actual modelo.

A este respecto, ha subrayado el compromiso de Rajoy con la reforma del sistema de financiación y, en este sentido, ha remarcado que el jefe del Ejecutivo central mostró este lunes su apuesta por el cambio de sistema. No obstante, ha puntualizado que para abordar esta cuestión es fundamental el apoyo del PSOE.

Por eso, ha puntualizado, "en un afán de responsabilidad firmamos el manifiesto, apoyamos al presidente Puig y yo hable con los presidentes de Madrid y Murcia para que supiesen que el PPCV iba a apoyar a Puig en esa reivindicación del cambio de modelo", ha aseverado.

No obstante, ha espetado que a quien hay que preguntar es al jefe del Consell si "quiere que se reforme el modelo de financiación". "A mí me llega que no y lo va diciendo en los despachos de Madrid", ha asegurado para pedirle a Puig "prudencia, porque al final todo se sabe".

"El presidente Rajoy y el PP han dicho que sí y apoyamos al PSPV para el cambio de modelo de financiación, pero me da la sensación de que es que Puig quien no quiere", ha manifestado, para insistir a los periodistas que pregunten al 'president' si quiere "ya cambiar el modelo de financiación".

Bonig ha indicado que Puig es secretario general del PSPV y presidente de los valencianos y que cuando le ha pedido ayuda, ella "con lealtad institucional" ha hablado con los presidentes de Madrid y Murcia para tratar este tema. "Si quiere, aquí tiene al PP, pero primero se tiene que aclarar dentro de su casa, en el PSOE y en el Gobierno porque Puig mantiene un discurso aquí y otro dentro del partido socialista y en Madrid", ha insistido Bonig.

PSPV: "BONIG SE HA EMPARRADO"

A este respecto, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha considerado que la presidenta del PPCV "se ha emparrado y ha perdido el contacto con la realidad". Para Mata, es Rajoy, que es el presidente del gobierno de España, el que tiene que hacer una propuesta de modelo para que el resto la puedan estudiar y ha remarcado que todavía esa iniciativa no se conoce. Por ello, ha considerado que si alguien "no tiene voluntad de cambiar el modelo ni por activa ni por pasiva ni por presión es Rajoy".

A su juicio, no puede decir que el PSOE le apoyo y ya se verá, sino que lo que tiene que hacer es plantear un modelo para que los demás lo puedan estudiar. "Bonig y el PP deberían de ponerse al frente de la reivindicación para que nos den 1.5000 millones de la liquidación del 2016 que la necesitamos y para que vuelvan a la previsión de los 353 millones adicionales porque cada día que pasa tenemos un déficit vinculado a la infrafinanciación", ha zanjado Mata.