COAG amenaza con "movilizaciones" ante la falta de medidas concretas para los afectados por los tornados

16/01/2018 - 14:54

La organización agraria COAG ha criticado este martes que la Junta de Andalucía y el Gobierno central "siguen sin concretar las medidas para los agricultores afectados por los tornados" que hace diez días arrasaron unas 200 hectáreas de cultivo en Adra, La Mojonera y El Ejido (Almería), de forma que ha advertido de que, de no recibir "ninguna respuesta clara", planteará a los afectados "movilizaciones" para que se de "celeridad" en las ayudas con las que "recuperar cuanto antes" la "capacidad productiva".

ALMERÍA, 16 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado la entidad en una nota, durante estos días se ha brindado a los agricultores los servicios de COAG de forma gratuita y se han tramitado los correspondientes informes de daños mientras que, en paralelo, se ha mantenido diversas reuniones con partidos políticos así como con algunas de las administraciones implicadas al objeto de "buscar soluciones viables a esta grave situación" que afectaría unas 200 familias, según sus estimaciones.

"Tanto representantes de la Junta como del Gobierno han mostrado su apoyo a los agricultores visitando la zona pero hasta el momento no ha habido más actuaciones por su parte", ha señalado el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, quien ha instado a tener una "respuesta inmediata" porque "existe una situación de ansiedad entre los productores que ven cómo pasan los días sin que llegue información acerca de las posibles ayudas".

Asimismo, el secretario provincial de la patronal agraria ha pedido tanto al Gobierno como a la Junta de Andalucía que "indiquen las medidas que van a poner en marcha. Los afectados nos preguntan en qué línea van a ir estas ayudas pero no podemos decirles nada porque las administraciones competentes no se han pronunciado".

La organización agraria comprende que las medidas "no estén concretadas al dedillo", lo que "no quita que ya tuviéramos pautas sobre la línea a seguir y que tenemos que trasladar a los agricultores". "No podemos decirles nada porque no se ha concretado nada", ha apostillado.

Desde COAG Almería han recordado que entre las medidas propuestas por la organización están el uso de distintas líneas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) tanto a nivel regional como nacional para articular medidas que contemplen la recuperación de la capacidad productiva así como flexibilizar las medidas contempladas en los fondos operativos de las OPFH para las reparaciones parciales.

La entidad tiene previsto convocar a una asamblea a los agricultores afectados para informarles del punto en el que se encuentran las posibles medidas solicitadas a la Junta de Andalucía y al Gobierno central.