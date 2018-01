CCOO avanza que no hará ninguna propuesta sobre el ERE de Bankia mientras no se le facilite más documentación

16/01/2018 - 14:57

CCOO ha avanzado este martes que no hará ninguna propuesta sobre el proceso del Expediente de Regulación de Empleo de Bankia mientras no se le faciliten "documentos que faltan".

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

"CCOO no va a hacer ninguna propuesta mientras la empresa no nos facilite los documentos que faltan y nuestra asesoría no analice en profundidad los datos aportados", ha señalado la organización sindical en un comunicado en el que argumenta que "no se puede lanzar una propuesta sin conocer los números finales".

El sindicato mantiene que la información entregada es "insuficiente" para analizar este proceso abierto y ha solicitado poder acceder a diversa documentación, como el método de asignación de recursos o el mapa de estructuras intermedias, entre otros documentos.

Con todo, CCOO ha criticado el proceso de ERE calificándolo de "sinrazón" e "irresponsabilidad" y ha lamentado que en la segunda reunión de la Mesa Negociadora "apenas se han dado pasos".

El sindicato se opone a que se impulse un proceso de estas características "sin una política clara de expansión, sin la apertura de oficinas en localidades sin presencia de Bankia y de nuevos canales de negocio, incompatible con las expectativas de mejora y competitividad que se requieren en el mercado financiero".

Por todo ello, CCOO ha advertido de que se mantendrán "firmes" en sus planteamientos iniciales y ha acusado a Bankia de querer "aprovechar un ERE por causas organizativas para recortar las condiciones laborales de la plantilla".

BANKIA REBAJA A LOS 56 AÑOS LA EDAD DE PREJUBILACIÓN EN SU ERE

La dirección de Bankia ha rebajado hasta los 56 años, desde los 57 anteriores, la edad de prejubilación en el Expediente de Regulación de Empleo que aplicará para integrar su plantilla con la de Banco Mare Nostrum (BMN) y evitar duplicidades, proceso que contempla la salida de 2.510 trabajadores.

Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, el nuevo planteamiento del banco contempla prejubilaciones a partir de los 56 años de edad con un porcentaje del salario bruto aún por determinar hasta los 61 años y con convenio con la Seguridad Social hasta los 63 años.

El proceso de reestructuración también prevé bajas incentivadas para los menores de 56 años con una indemnización de 25 días por año trabajado hasta un tope de 18 mensualidades más una prima de 1.000 euros por cada tres años de prestación de servicio.

Además, Bankia ha rebajado un año, hasta 2023, la fecha prevista para la homologación salarial de las plantillas de ambas entidades, mientras que la jornada laboral de los trabajadores de Bankia y BMN se equipara de inmediato.