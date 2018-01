De Broadway a la Gran Vía madrileña: 'Anastasia' se estrenará en el teatro Coliseum en la temporada 2017/2018

16/01/2018 - 15:06

La productora de musicales Stage Entertainment estrenará la próxima temporada 2017/2018 en la Gran Vía madrileña el musical 'Anastasia', siendo así la capital la primera ciudad europea que estrene este musical que triunfa actualmente en Broadway.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

The Wall Street Journal, The New York Times o Variety, entre otros medios, han aplaudido la calidad de esta gran producción.

'Anastasia' nos transporta desde el crepúsculo del Imperio ruso hasta la euforia de París en los años veinte, cuando una joven se propone descubrir su misterioso pasado. La joven se embarca así en una gran aventura para encontrar un hogar, el amor y su familia.

Se trata de una "gran producción" con una espectacular puesta en escena, que incluye las dos grandes canciones del film, 'Journey to the Past' y 'Once Upon a December'.

Stage Entertainment contará así con dos grandes producciones de manera simultánea en la Gran Vía de Madrid confirmando su posición, a nivel nacional, de productora líder indiscutible en el género musical.

De cara a esta producción, Stage Entertainment España busca actores, cantantes y bailarines para personajes principales, secundarios y de reparto.

Todos los interesados pueden registrarse a través de la siguiente página web www.stage.es/audiciones, en la que se encuentra disponible la descripción de personajes, antes del 30 de enero.

La fecha y el horario de convocatoria, así como el lugar en el que se realizarán las audiciones, serán comunicados convenientemente a los candidatos que superen la preselección previa. Las audiciones tendrán lugar la primera quincena de marzo en Madrid.