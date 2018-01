Participa critica la "interrupción del presupuesto por el show de PP" y advierte de consecuencias para ciudad

16/01/2018 - 15:06

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha criticado que se haya "interrumpido" el proceso para la aprobación del presupuesto municipal de este año "por el show del PP" y pide al alcalde, el socialista Juan Espadas, que desbloquee la situación ante las "negativas" consecuencias que puede tener para la ciudad el retraso a la hora de poner en marcha las nuevas cuentas para 2018.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

En este marco, el concejal de Participa Julián Moreno ha señalado que esta situación "pasa factura" tanto al Ayuntamiento como a la ciudad y culpa a Espadas, que "ha decidido interrumpir el proceso para esperar que el PP siga con su particular show".

Moreno advierte de las consecuencias "negativas" para la ciudad de que no se aprueben las cuentas "hasta la primavera" y afirma que "esto pasa por la conocida alianza de Espadas con la derecha".

Recuerda que ya se produjo el acuerdo con Cs y que ahora "se ha paralizado la Comisión de Hacienda para esperar al peculiar show del PP, que debido a la frustración que tiene por no gobernar pretende hacerlo con un presupuesto alternativo que no es posible llevarlo al pleno porque ese formato no está en el ordenamiento jurídico, tal como advierten el secretario y el interventor municipales".

Por ello, insta a desbloquear la situación del presupuesto y pide que se convoque la Comisión de Hacienda para que se presenten las enmiendas de los grupos, "tal como estableció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2016 a instancia de una demanda de Participa Sevilla".