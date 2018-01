El comité de huelga de Xustiza acusa a Rueda de "mentir" y denuncia que aún no hay fecha para la próxima reunión

16/01/2018 - 15:07

Ante las "faltas de respeto" de la Xunta y el "distanciamiento" en las propuestas, presenta la comunicación de manifestación para el 25

Ante las "faltas de respeto" de la Xunta y el "distanciamiento" en las propuestas, presenta la comunicación de manifestación para el 25

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

Sindicatos han acusado este martes al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "mentir" ante el conflicto abierto en relación a los funcionarios de Xustiza, y han denunciado que, pese a que inicialmente "se había comprometido para el jueves pasado y ya se aplazó", todavía no hay fecha para la reunión en la que deberían seguir las negociaciones encaminadas a evitar la huelga prevista.

En un comunicado, los sindicatos recuerdan que Rueda destacó "avances" entre el comité de huelga y la Dirección Xeral de Xustiza, además de avanzar "una mejora sustancial", pero lamentan que "lo único que hay son mentiras" a las que "ahora hay que añadir el desprecio" al comité de huelga y al Consello de Relacións Laborais, que ejerce de mediador.

"Las buenas sensaciones de la reunión del pasado día 9 se disiparon y vuelven por el camino de la no negociación y de la irresponsabilidad", señala el comité de huelga, que subraya que para este martes estaba prevista la sexta reunión con la Xunta, con la mediación de la presidenta del Consello de Relacións Laborais, "que ya había sido aplazada el jueves pasado".

"La reunión, sin previo aviso y sin ninguna explicación por parte de la Xunta, no tuvo lugar. Ahora mismo no solo no sabemos cuándo habrá una nueva reunión, si no que ni tan siquiera tenemos claro si la habrá antes de la huelga del día 25", reflexionan.

Ante las "faltas de respeto" de la Xunta y, sobre todo, el "distanciamiento" en las propuestas del comité y la Xunta, ratifican la presentación de la comunicación de manifestación para el día 25 de enero en Compostela, coincidiendo con el tercer día de huelga en la justicia gallega.

A la manifestación están convocados los 2.500 trabajadores de la Administración de Xustiza en Galicia, remarcan los sindicatos, quienes advierte que "los juicios, actuaciones judiciales y declaraciones que se suspendan" serán "responsabilidad únicamente" del conselleiro, que es quien "mantiene discriminados a los trabajadores gallegos con respecto al resto del Estado.

ALGÚN AVANCE, PERO DISTANCIA

Además de la manifestación y de la huelga del 25, se mantiene viva la convocatoria de paro indefinido en la justicia gallega para febrero. Y es que los trabajadores gallegos se ven "discriminados" con respecto al resto del Estado y recuerdan a Rueda que, desde el año 2010, son "los que menos cobran mensualmente de todas las comunidades con las competencias transferidas".

Con respecto a la "discriminación sanitaria", el comité de huelga incide en que la Xunta "sigue sin aceptar regular las incapacidades laborales" igual que los trabajadores de otras comunidades, magistrados, fiscales y letrados judiciales.

En el punto de consolidación de empleo, admiten que hubo "algún acercamiento" y también en el plan de amortización de 106 plazas que la Xunta aprobó en 2013 (señalan que el Gobierno gallego aceptó paralizarlo y recuperar las plazas que se amortizaron, salvo alguna excepción). "Pendientes de alguna aclaración, y sobre todo de los plazos para recuperar estas plazas, en este punto el acuerdo está más cercano", indican.

Sin embargo, en el único extremo que los sindicatos reconocen "un acuerdo absoluto" es en el que atañe a que los trabajadores que hagan su trabajo en otro puesto de superior categoría cobren "el cien por cien de las retribuciones" del puesto en el que desempeña sus funciones.