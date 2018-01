Colectivos vecinales y sociales reclaman una moratoria de licencias turísticas y más regulación ante la "especulación"

16/01/2018 - 15:24

Colectivos vecinales y sociales han reclamado a la Administración regional que aplique una "moratoria" de la concesión de licencias turísticas y reclaman ser "escuchados" para lograr una regulación que proteja los derechos de los residentes ante fenómenos como los pisos turísticos.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Para ello, han lanzado una campaña contra la turistificación, sobre todo en el distrito Centro, y reclaman ser recibidos por la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para lograr una regulación de las viviendas turísticas para evitar la "especulación".

Para ello, plantean recoger firmas para solicitar ser recibidos por ambas, aparte de convocar una asamblea vecinal sobre esta cuestión y diversas iniciativas por redes sociales.

Así lo han detallado en rueda de prensa la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), Asociación Vecinal Sol y Letras, Lavapiés ¿dónde vas?, Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad, Las Cavas, AA.VV. Chueca, Austrias, AVECLA, La Corrala, AVEPLAMA, AA.VV. Barrio de las Letras, Ecologistas en Acción, PAH Madrid, Sindicato de Inquilinos de Madrid y Coordinadora de Asociaciones de vecinos de Centro.

Los convocantes portaban carteles con lemas como 'Vecinos Welcome', 'Nueva burbuja inmobiliaria', 'Especulación' o 'Expulsión de los vecinos'.

Desde la FRAVM, Vicente Pérez ha detallado que el sector de las viviendas turísticas genera problemas como aumento del precio del alquiler, problemas de convivencia por una supuesta "economía colaborativa" que en el fondo esconde simplemente "negocio".

Pérez ha manifestado el rechazo al borrador de decreto sobre pisos turísticos que prepara la Comunidad de Madrid, pues no es aceptable que se pueda permitir alquiler los pisos por habitaciones o que hasta un 75 por ciento de las viviendas de un edificio puedan tener usos turísticos.

A su vez Belén García, de Ecologistas en Acción, ha asegurado que se requiere una regulación de los pisos y usos turísticos que "proteja el derecho a la vivienda" por parte de los ciudadanos ante su "proliferación", sobre todo en el distrito Centro.

En este sentido, ha alertado que los vecinos son "expulsados" y se "vacía la vida de los barrios", por lo que es necesario una moratoria de pisos turísticos.

Línea similar ha trasladado Pablo García, del Sindicato de Inquilinos, para indicar que la moratoria (también para hoteles) en diversos distritos, no solo Centro, se aplicaría hasta consensuar una regulación de usos turísticos en la región tras un proceso participativo con entidades sociales y vecinales.

Por su parte, el portavoz de la asociación vecinal ACIBU (Masalaña), Jordi Gordon, ha criticado la ausencia de diálogo por parte de la Comunidad de Madrid con entidades vecinales a la hora de desplegar el borrador de decreto sobre viviendas turísticas.

"Exigimos que se nos escuche", ha espetado Gordon para agregar que los vecinos quieren un distrito Centro que no sea un "escaparate para turistas", una actividad económica a la que no se oponen pero que requiere regulación. "No queremos hacer las maletas porque vienen otros con maletas", ha apostillado.