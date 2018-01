Madrid. aguado pide a cifuentes que "deje de marear la perdiz con la corrupción"

16/01/2018 - 15:42

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, pidió hoy a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que "deje de marear la perdiz con la corrupción" y de "coleccionar titulares y cumpla con lo pactado".

Aguado indicó que ayer Cifuentes "intentó lanzar una cortina de humo sobre la polémica de las actas del Canal poniendo encima de la mesa un pacto por la regeneración" y destacó que ese pacto "ya existe, lo firmamos hace tres años y está recogido en el acuerdo de investidura".

Además, señaló que "en la Comunidad de Madrid no se pueda dejar de hablar de corrupción, ya sea porque el PP torpedea la Comisión de Investigación, porque decida abandonarla o porque lleven cinco meses reteniendo documentación sobre el Canal". Acusó al Ejecutivo de ejercer una "clara obstrucción parlamentaria y me genera frustración ver como el Gobierno regional no colabora como debiera con los grupos de la oposición". Asimismo, manifestó que apoya la iniciativa para que el Parlamento regional eleve una queja formal ante la Comunidad de Madrid.

Finalmente, criticó "la falta de honestidad y la actitud incomprensible del PP, no sólo con nosotros, sino también con los madrileños" y explicó que "nuestro trabajo es fiscalizar el trabajo del Gobierno y luchar por la regeneración democrática y si Cifuentes no lo hace, lo haremos nosotros".

