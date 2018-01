Varios claustrales de US declinan votar el informe del rector tras decirles que su presentación no es obligada

16/01/2018 - 16:48

Un grupo de claustrales --con varios sectores representados-- de la Universidad de Sevilla (US) ha resuelto no votar el informe de gobierno presentado recientemente por el rector de la institución, Miguel Ángel Castro, al obtener en la sesión de debate la afirmación, por parte de éste, de que dicha presentación no es obligada.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Esta aseveración, según explica a Europa Press el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, José Manuel Gómez --uno de los declinantes--, se produjo en el marco de una réplica del rector a una intervención propia en la que sostenía que "más que un informe era una memoria, sin el menor atisbo de autocrítica".

"Él dijo, a mí y al Claustro, que no tenía obligación legal de presentar ningún informe, y si eso es así, nosotros tampoco la tenemos de votarlo. Si lo presenta es porque quiere refrendar año a año su acción de gobierno a través del Claustro, controlando la actuación del órgano respecto a su mandato", ha dicho Gómez.

Para el catedrático, el rector, "de la mano" de la Secretaría General, se encuentra "en permanente invención de procedimientos nuevos", ante lo cual este grupo ha decidido no votar al entender la existencia de "manipulación del sentido de funcionamiento del Claustro con el objeto de ver su fuerza, un juego al que no queremos jugar".