La CUP descarta entrar en la Mesa porque JuntsxCat no acepta su inclusión sin condiciones

16/01/2018 - 17:19

La portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, ha descartado por el momento tener un representante en la Mesa del Parlament porque JuntsxCat no acepta su inclusión sin condiciones y les ha hecho una oferta diferente, que no ha querido revelar.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa, han recordado que la decisión del Consell Polític 'cupaire' celebrado este sábado fue la de facilitar la incorporación de uno de sus miembros en el órgano director del Parlament, pero sin ninguna contraprestación, de forma "diáfana".

Ha explicado que sólo han recibido una propuesta de JuntsxCat, pero no iba en la línea de lo que decidió su Consell Polític, por lo que "ahora mismo" descartan entrar en la Mesa, aunque recuerdan que muchas decisiones que se han tomado en la política catalana en los últimos tiempos se han decidido en el último momento.

No ha querido concretar cuál es la oferta que les ha hecho JuntsxCat, si bien ha negado que se tratara de condicionar su entrada a la investidura de Puigdemont y ha añadido que no ha sido una propuesta de entrada en la mesa con condicionantes, sino con un "planteamiento cronológico" que no se adecuaba a la decisión que la CUP tomó el sábado.

"Tenemos el mandato de entrar en la Mesa sin condiciones. Otro escenario sería una revisión de nuestro mandato y no tenemos constancia de ninguna propuesta ni de ningún nombre" del candidato de la CUP que JuntsxCat querría para la Mesa.

Ha explicado que han mantenido conversaciones en los últimos días para iniciar la legislatura con todos aquellos actores políticos que están en la línea de sustanciar la república catalana, pero lamentan que todavía no les hayan explicado cuál es el modo en que pretenden hacerlo.

Preguntado por la oferta que les han hecho desde las filas de la candidatura liderada por Carles Puigdemont ha dicho que prefiere que sean ellos los que la hagan pública.

Quedan menos de 24 horas para que comience el pleno de constitución del Parlament y por el momento no parece que haya acuerdo sobre quien compondrá su órgano director ni quien llevará las riendas de la cámara, aunque los 'cupaires' confían en que la mayoría republicana esté representada y aseguran que no serán impedimento para ello.