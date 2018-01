Los centros escolares pueden solicitar el cambio de jornada hasta el 7 de febrero

17/01/2018 - 11:21

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la modificación de la Orden por la que se establece el procedimiento para solicitar la votación al cambio o no de la jornada escolar en los centros educativos y ha fijado el 7 de febrero como fecha límite para solicitar el cambio de horario.

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Hasta esta fecha los centros educativos podrán presentar su propuesta de cambio, previa aprobación del Consejo Escolar de centro, para posteriormente pasar a la votación del cambio de horario por parte de las familias en la fecha que la administración fije antes del período de admisión para el curso 208-2019, ha informado la Generalitat en un comunicado.

La tramitación de los cambios de jornada escolar se impulsó desde el curso 2016-2017 y desde entonces en diferentes centros educativos de Infantil y Primaria del territorio valenciano se ha tramitado el cambio de jornada escolar, que finaliza con la votación por parte de las familias de manera favorable o desfavorable.

El presente curso hay 815 centros educativos de Infantil y Primaria con jornada escolar partida. 127 corresponden en las comarcas de Alicante, 136 a las comarcas de Castellón y 552 a las comarcas de València.

Por lo que respecta a la jornada continuada, la siguen 522 escuelas en todo el territorio. En las comarcas de Alicante son el 60% del total de la provincia (341 escuelas), en las de Castellón el 20% de la provincia (44) y en las de València el 15% de la provincia (137).

NOVEDADES EN LA NORMATIVA DE SOLICITUD

Para el próximo curso se han hecho algunas modificaciones en la normativa de solicitud de tramitación de cambio de jornada que tienen como objetivo optimizarla después de su aplicación durante dos cursos.

"De esta manera, se ajusta a las diferentes experiencias con respecto a las votaciones de las familias recogidas por los centros y a las demandas de los representantes de las madres y los padres con respecto a las actividades extraescolares", han indicado las mismas fuentes.

De las modificaciones que se han realizado en la normativa hay que destacar dos aspectos. Uno hace referencia a los resultados de las votaciones de las familias, ya que tanto si la decisión tomada en votación es favorables al cambio de jornada como si no, el resultado tendrá una validez para tres cursos académicos. Por tanto, en un centro educativo no se solicitará la repetición del procedimiento por lo menos hasta pasados tres cursos escolares.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Otro aspecto es que se contemplen las actividades extraescolares de pago no lucrativas en la jornada continuada, una reivindicación hecha por las AMPA. En este sentido, y por norma general, las actividades extraescolares son gratuitas, no obstante si la comunidad educativa de una escuela prefiere introducir alguna actividad extraescolar no lucrativa lo podrá hacer.

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte fijará en breve instrucciones concretas al respecto para garantizar que ningún alumno o alumna se quede excluido por motivos económicos en caso de que se ofrezcan actividades extraescolares de pago y la familia quiera que su hijo asista a estas, evitando así la desigualdad por razón económica.

En esta línea, la nueva normativa apunta a generalizar esta medida en todas las escuelas, independientemente de la jornada que tenga establecida, también en aquellas escuelas que ofrezcan actividades extraescolares en jornada partida dentro del horario lectivo.