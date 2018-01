El Claustro de la US respalda el informe de gobierno del rector con el 78,7 por ciento de los votos emitidos

17/01/2018 - 11:31

El Claustro de la Universidad de Sevilla (US) ha respaldado con el 78,7 por ciento de los votos emitidos el informe de gobierno que el rector de la institución, Miguel Ángel Castro, presentó la pasada semana para rendir cuentas ante el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria sobre su actuación al frente de la Hispalense en el año académico 2017.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

La participación ha sido del 81 por ciento al emitirse 239 votos (uno de ellos nulo), de los que 188 han sido votos sí, 34 votos no y 16 votos en blanco. En este sentido, cabe recordar que, según explicó a Europa Press el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, José Manuel Gómez, un grupo de claustrales --con varios sectores representados-- ha resuelto no votar el informe al obtener en la sesión de debate la afirmación, por parte de éste, de que dicha presentación no es obligada.

El informe de gobierno recoge las principales actuaciones que se han realizado en relación a las acciones y proyectos de gobierno que vertebran la política académica en la Universidad de Sevilla y siguiendo la estructura del programa de gobierno del rector en cuanto a las funciones, las personas y los instrumentos.

El artículo 11 del Estatuto de la US señala que es competencia del Claustro aprobar el informe anual de gobierno, y en esta ocasión 188 claustrales han votado favorablemente. La próxima tarea encomendada al Claustro será la de celebrar unas elecciones para constituir las distintas comisiones definidas en el Estatuto de la Hispalense.