IU señala el "incumplimiento constante" de Espadas con los polígonos y dice que no tuvieron inversiones en 2017

17/01/2018 - 12:27

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha calificado este miércoles de "auténtico fracaso" la gestión que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) viene haciendo de los polígonos industriales y ha lamentado "los más de dos años y medio que llevamos perdidos en lo que respecta a la reactivación de unos espacios productivos que son de vital importancia en términos de empleo y desarrollo económico para la ciudad".

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

González Rojas ha hecho esta crítica después de mantener una reunión de trabajo con la directiva de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), en la que el portavoz de IU ha comprobado de primera mano el "hartazgo y frustración" existente en los polígonos a cuenta del "incumplimiento constante" de los compromisos adquiridos por Espadas" y de la "nula ejecución" de las inversiones aprobadas e incluidas en los últimos dos presupuestos.

"Lo que está pasando en los parques empresariales de la ciudad no tiene nombre", ha señalado Rojas, quien advierte que en el año que acaba de concluir el Ayuntamiento no gastó "ni un euro" de los 1,5 millones consignados en sus cuentas para afrontar obras de rehabilitación y reurbanización en los polígonos, lo que evidencia a las claras que "ésta no es una prioridad para Espadas". Y es que, "pese a la propaganda del PSOE, la realidad es que en 2017 no se ha llevado a cabo ninguno de los proyectos planificados y consensuados con la APES, ni tampoco las obras menores prometidas en el último trimestre para compensar la no ejecución de las actuaciones principales".

"Con este triste balance sobre la mesa, es lógico que los representantes de los polígonos se sientan dolidos y defraudados por el gobierno de Juan Espadas", apunta González Rojas. Y es que, en su opinión, estas áreas industriales siguen sufriendo en el mandato actual el mismo "abandono municipal" que padecían con el PP. "La única diferencia es que con el PSOE se han aprobado inversiones, pero luego éstas no se han ejecutado", ha matizado.

Así las cosas, Rojas ha recordado que, a día de hoy, continúan sin aplicarse la mayoría de los acuerdos recogidos en la moción que en diciembre de 2015 fue aprobaba en el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de IU, para revitalizar los parques industriales y para dar respuesta a los numerosos problemas que éstos arrastran. Una situación que explicaría, en gran medida, a juicio de la federación de izquierdas, "la fuga de empresas a otros municipios del entorno" donde cuentan con condiciones más ventajosas y atractivas para implantar su actividad.

En concreto, el portavoz de IU ha denunciado la falta de avances en la constitución de las entidades urbanísticas, así como la ausencia de barridos, podas y desbroces en el viario público de estos recintos. "Tampoco se ha hecho nada hasta ahora por mejorar la señalética en los accesos a los polígonos, mientras que el proyecto que iba a realizarse para conseguir la captación de fondos europeos ni está ni se le espera a estas alturas".

"Necesitamos impulsar los polígonos industriales y eso sigue pasando obligatoriamente por mejorar sus infraestructuras de acceso y su señalización, por aplicar bonificaciones fiscales a las empresas allí instaladas, por garantizar la seguridad en los recintos, por facilitar el transporte público y la movilidad sostenible, por favorecer la conciliación laboral y familiar a través de servicios de guardería* para que así dejen de ser los trasteros de la ciudad y se conviertan en focos atractivos para la actividad y la producción", ha aseverado el portavoz de Izquierda Unida.

Por último, González Rojas ha dejado claro que IU seguirá apoyando las reivindicaciones de este sector y presionando para que se cumplan los acuerdos plenarios relativos a su desarrollo, algo que "hacemos desde el convencimiento de que los polígonos son un motor para la economía y el empleo de la ciudad y una pieza clave para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible y con un empleo menos precario y de mayor calidad", ha sentenciado.