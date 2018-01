Santa Cruz lanza una campaña para prevenir el consumo de drogas y alcohol en Carnavales

17/01/2018 - 12:42

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado hoy miércoles la campaña de sensibilización y prevención del consumo de drogas y alcohol durante el Carnaval de cara a la edición 2018 que, bajo el lema 'El peor disfraz del mundo', está dirigida especialmente a jóvenes de entre 14 y 17 años.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)

Esta campaña, impulsada por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), dentro del II Plan Municipal sobre Drogas, y con un coste global de 18.000 euros, tendrá presencia en varios espacios, como los centros educativos, los centros de salud, en el dispositivo de menores del Carnaval y en la calle para la ciudadanía en general.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que se trata de una campaña "necesaria y de prevención" que se viene realizando desde hace años con buenos resultados y cuyo principal objetivo es demostrar a la gente que es posible disfrutar de los Carnavales "sin pasarse" y sin tener que acabar en el Hospital del Carnaval.

En los Carnavales, afirmó el alcalde, "vamos disfrazados de lo que no somos y, desgraciadamente, si vamos con el disfraz del alcohol y las drogas, a lo mejor luego no nos lo podemos quitar". Asimismo, quiso recordar que las incidencias de carácter grave o muy grave registradas en estas fiestas no sólo no han aumentado, sino que han disminuido, aunque "eso no quita que haya que seguir trabajando en la prevención", apostilló.

La concejal de Fiestas, Gladis de León, destacó que estas campañas son muy importantes en fiestas de gran afluencia como el Carnaval y cuya principal recomendación es se puede disfrutar "sin excesos y sin consumir drogas". Asimismo, apeló a la conciencia de las familias y de los padres con respecto a la prevención.

El concejal de Atención Social, Óscar García, indicó que entretenerse significa "disfrazarse, reírse y divertirse sin necesidad de consumir drogas o alcohol". Agregó, además, que esta campaña viene a reforzar el trabajo que realiza el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) a través del Plan Municipal sobre Drogas, que llega a unos 4.000 jóvenes.

Como ya ocurriría en la edición pasada, la imagen de la campaña se difundirá a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube, entre otras), vallas exteriores y en pantallas ubicadas en distintos puntos de gran afluencia de público durante los eventos del Carnaval como escenario principal, exterior del Recinto Ferial, Plaza de la Candelaria o en el escenario de la avenida de Anaga.

Además, se ofrecerá este mensaje en las principales rutas de guagua mediante publicidad en la trasera de los vehículos y se difundirá a través de la web del Carnaval de Santa Cruz y en televisiones locales. La campaña se completa con la difusión de un dvd y una guía didáctica que se distribuirá en los centros educativos de la capital, tanto de Bachillerato como de Formación Profesional.

Es una acción preventiva que forma aparte de una estrategia global que se realiza a lo largo del año de acuerdo al Plan Municipal sobre Drogas, cuyo eje principal es la prevención en diferentes ámbitos, dirigida especialmente a jóvenes del municipio, con el apoyo de docentes, familias y profesionales.

Las líneas de trabajo programadas durante el año en el municipio para la prevención de drogodependencias, especialmente en la población adolescente y juvenil, dentro del Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales y el II Plan Municipal sobre Drogas, son aumentar la capacidad de la población general y de los menores y adolescentes para la toma de decisiones libre y responsable respecto al consumo de drogas.

Igualmente, reflexionar sobre el ocio creativo y el consumo de drogas, en especial del alcohol, promocionando comportamientos saludables en los espacios recreativos y de ocio, así como apoyar el papel de los agentes socioeducativos en la sensibilización y prevención del consumo de drogas.

El II Plan Municipal sobre Drogas entiende el consumo de estas sustancias como un fenómeno que obedece a múltiples causas en las que intervienen factores sociales, individuales y derivados de las sustancias consideradas como drogas y que afectan al bienestar de las personas, sus familias y la comunidad en su conjunto.

El Plan pone el acento, entre otras acciones, en la prevención en los centros educativos (prevención escolar, actuaciones en Primaria y Secundaria, formación y apoyo de los equipos), en el entorno familiar (talleres para madres y padres) y en programas de educación de calle, ocio y tiempo libre saludable.

Entre los objetivos esenciales en que se trabaja en Santa Cruz se encuentra la promoción de hábitos saludables a través de la educación para la salud en alumnado de Primaria; la oferta de información sobre los riesgos y consecuencias del consumo de drogas para capacitar al alumnado para la toma de decisiones responsables, y la formación al profesorado.