Javier Fernández se reunirá en febrero con los presidentes de CyL y Aragón en defensa de las térmicas y la minería

17/01/2018 - 12:59

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, se reunirá en febrero con sus homólogos de Castilla y León y Aragón, Juan Vicente Herrera y Javier Lambán respectivamente, para aunar esfuerzos en defensa de la continuidad de la minería y las centrales térmicas en España.

OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Los tres dirigentes autonómicos se reunirán para elaborar un "planteamiento común" que permita asegurar la continuidad de las centrales térmicas y que se planifique una transición energética.

En esta reunión los tres presidentes pondrán sobre la mesa sus intereses comunes. "Parece lógico que las regiones españolas en las que permanece la minería logremos alcanzar acuerdos y los traslademos al Gobierno de España y a Europa", ha señalado Martínez. Su objetivo es presionar también al Estado para que interceda en Bruselas en esta situación.

El Principado considera que 2018 será un año "clave" para definir este modelo de transición energética, con lo que el Ejecutivo pretende dar "máxima prioridad" a las cuestiones energéticas. Esta reunión a tres es el primer paso que el Principado dará en este sentido.

Martínez ha explicado que, si bien la reducción de emisiones de carbono "es irreversible", la transición energética "no debe hacerse de manera apresurada y sin reparar en las consecuencias que conllevaría un cierre precipitado de las térmicas". En este punto ha querido dejar claro que el Principado "no está aferrado" a un modelo industrial contaminante, aunque no "asume" una transición "precipitada".

El consejero ha recordado que la Unión Europea fija el 31 de diciembre de 2018 como fecha límite para el cierre de todas las explotaciones mineras que no sean rentables. Bruselas plantea también que todas las explotaciones que sí sean rentables devuelvan las ayudas. "Las consecuencias son fácilmente imaginables", ha dicho, para después señalar que si no se flexibilizan las condiciones se producirá el "final de la minería" tanto pública como privada.

El Gobierno asturiano entiende que con este horizonte, mantenerse a la espera "sería una irresponsabilidad", con lo que Asturias liderará "la pelea por el futuro industrial".

La reunión con Aragón y Castilla y León no ha sido la única acción abordada esta mañana. Además de apostar por mantener la interlocución con los sindicatos, las empresas, los ayuntamientos de las comarcas mineras y las fuerzas políticas, el Consejo de Gobierno también ha respaldado los planes del consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, quien ya ha confirmado su asistencia a varias reuniones en Bruselas previstas para los días 26 y 27 de febrero.

Las reuniones en Bruselas se enmarcan en los trabajos de la Plataforma de las Regiones Mineras en Transición, en la que están implicadas 41 regiones carboneras de 12 Estados de la UE. La Plataforma desarrolla sus labores en dos grupos. El primero, de Economía post carbón y transformación estructural, enfocado a la búsqueda de nuevas actividades, proyectos y estrategias para impulsar la diversificación de las comarcas carboneras. El segundo, de Eco innovación y tecnologías de carbón avanzadas, dedicado a la exploración de proyectos y estrategias para mejorar la calidad del aire y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.