Maíllo desvincula a IU del registro de la marca Marea Andaluza: "Nada tiene que ver ni con IU ni con la confluencia"

17/01/2018 - 12:56

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha afirmado este miércoles que la inscripción de la marca Marea Andaluza en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior "es una cuestión de Podemos Andalucía" en la que "nada tiene que ver ni IULV-CA ni el proceso de confluencia" que estas dos fuerzas políticas están protagonizando con vistas a concurrir juntos en los futuros procesos electorales.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Maíllo, en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, después de que 'El Confidencial' y 'eldiario.es' hayan adelantado este miércoles el registro de dicha marca, con domicilio social en la localidad gaditana de San Fernando.

De esta modo, el líder andaluz de IU ha confirmado que el partido morado que capitanea Teresa Rodríguez le comunicó su intención de registrar la marca de Marea Andaluza y "que consideraban que era importante que se registrara para que nadie pudiera usarla".

Así las cosas, ha manifestado que Marea Andaluza no será la marca bajo la que se identifique esta confluencia y que IU "no tiene pretensión" de vincularse a ese nombre. Precisamente Por una Marea Andaluza fue el nombre de la candidatura con la que Teresa Rodríguez concurrió a las primarias de Podemos Andalucía, donde fue reelegida como coordinadora general.

"No puede ser la marca, aún no se sabe cual será porque no se sabe cuántas organizaciones vamos a confluir y puede que alguno de los agentes sugiera un nombre que sea maravilloso y que aún no se nos ha ocurrido", ha sostenido Maíllo, antes de aseverar que sea cual sea la marca "no va a ser decidida unilateralmente" y Marea Andaluza "ha sido registrada dentro del espacio de Podemos para definir dentro de ellos a una corriente o algún grupo".

En cualquier caso, Maíllo ha defendido que "el nombre no es lo más determinante" en este proceso de confluencia, toda vez que ha explicado que hay constituido un grupo de enlace para ir gestando la hoja de ruta a desarrollar. "Por un lado Podemos debatió a final de diciembre su hoja de ruta, y en IU la definiremos el 10 de febrero, y sobre esa posiciones de cada organización se avanzará en la hoja de ruta que se derive de las negociaciones", ha explicado.

Así, y tras recalcar que los ritmos de las negociaciones "van bien", el máximo dirigente de IULV-CA ha insistido en que el registro de Marea Andaluza "no tiene nada que ver con el espacio de Podemos e IU", sino que ha sido una decisión de Podemos "que registra una marca dentro de sus consideraciones". "No tiene que ver con los espacios de confluencia que configuremos y esté IU", ha apostillado.

Además, Maíllo ha defendido que "cada uno puede hacer dentro de su organización lo que quiera" y que, en este caso, el partido morado "registra para su propia organización una marca, es como si lo hacemos en IU, no tiene más punta".