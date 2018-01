La oposición ve "muy insuficientes" los planes de desarrollo industrial y lamenta la falta de propuestas para Segovia

17/01/2018 - 13:09

Los grupos parlamentarios en la oposición han coincidido al criticar los "muy insuficientes" planes de desarrollo industrial propuestos por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, para reindustrializar determinadas zonas de Castilla y León, como Benavente, en Zamora, y Béjar, en Salamanca, y han lamentado en concreto la falta de propuestas para la provincia de Segovia.

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

"Me parece lamentable que en estos momentos de madurez de la Comunidad nos hayamos puesto la boina provincial", ha respondido la consejera ante las críticas de la oposición a la que ha recordado que gobernar es priorizar ante la realidad de unos recursos "muy escasos y limitados".

"Hay que mojarse y proponer actuaciones en los lugares que más lo necesitan", ha explicado en defensa de los programas territoriales anunciados para Béjar y Benavente dentro del Plan Director de Promoción Industrial que, según ha aclarado, está abierto a las propuestas que puedan surgir en el futuro, por lo que ha rechazado "olvidos" por su parte.

En el caso concreto del Grupo Socialista, su portavoz en esta Comisión, Javier Izquierdo, ha anunciado una ronda de visitas por toda la Comunidad para, a través de un proceso participativo con los agentes sociales, poder plantear propuestas alternativas a la "escasez de medidas" de la Junta a la que ha afeado también la "insuficiencia" de contenidos.

"Aceptamos pulpo como animal de compañía", ha ironizado Izquierdo, que ha recordado que Castilla y León cuenta con 27 áreas industriales de las que sólo cuatro cuentan con fibra óptica en su suelo lo que evidencia las "enormes carencias" del suelo industrial en las zonas a dinamizar. Del Olmo ha informado al respecto que ya ha trasladado el problema al consejero de Fomento para tratar de que haya fibra en todos los polígonos este año con el objetivo de que pueda ser usada por los ciudadanos en general.

Por parte de Podemos, Félix Díez se ha reafirmado en la opinión "negativa" de la Junta "sin actuaciones concretas y específicas" para reactivar el sector industrial de la Comunidad donde, según ha lamentado, no se han cumplido ninguno de los objetivos de la RIS3 en un "preocupante" balance que "da la razón a la oposición respecto a la baja ejecución presupuestaria en I+D+i".

El procurador de la formación morada se ha felicitado tras comprobar que la Junta ha recogido el guante de Podemos sobre la terminal ferroviaria en el polígono de Ircio, por ser "el verdadero motor" de la zona de Miranda de Ebro, en Burgos, y ha cuestionado los resultados del plan para las cuencas mineras donde, según ha advertido, quedan once meses para certificar el fin de todas las unidades productivas sin "una sola medida" para revertir este hecho.

Tanto la consejera como el portavoz del Grupo Popular en esta comisión, Salvador Cruz, han sido tajante al rechazar lecciones de Podemos sobre el sector del carbón en Castilla y León y en España ante lo que Díez ha recordado que su partido sólo tiene tres años de vida cuando el PP lleva gobernando 30 años. "Hay que tener la cara de hormigón armado", ha ironizado Díez quien se ha reafirmado en que faltan compromisos y en la insuficiencia de los programas detallados. "Con el modelo del PP es imposible reindustrializar Castilla y León", ha sentenciado Díez que ha propuesto un plan para el sur de Segovia.

En el caso de Ciudadanos, el procurador Manuel Mitadiel ha centrados sus críticas en la falta de financiación extraordinaria de unos programas que sólo recogen todas las actuaciones ordinarias de las distintas consejerías por lo que ha considerado que se trata de "pura fachada" tras la que "no hay nada más".

"Sin esos planes no se mejorarían infraestructuras sanitarias o carreteras", se ha preguntado el procurador de la formación naranja que ha cuestionado el déficit de iniciativas y la falta de eficiencia de los fondos por parte de la Junta a la que ha sugerido actuar en zonas como Cuéllar o el límite de Ávila con Madrid para aprovechar su cercanía con la capital de España.

"En algunos casos no se trata de reindustrializar sino de industrializar", ha considerado al respecto Mitadiel quien, sin dudar de que se hayan hecho "muchas cosas", ha lamentado que no se noten sus resultados. "En algo estamos fallando", ha concluido en su llamada a un mayor rigor en el uso de los recursos con el ejemplo concreto de incluir Las Edades del Hombre en Aguilar (Palencia) como de dinamización industrial.

Finalmente, el leonesista Luis Mariano Santos, que ha asumido su "boina provincial", se ha felicitado por los proyectos planteados por Del Olmo para Béjar y Benavente pero se ha mostrado "decepcionado" tras comprobar que no se ha comprometido nada concreto, "sólo ideas que pueden ser buenas o no porque no tienen datos".

Santos ha advertido también del "error terrible" que supone, a su juicio, la propuesta de la Junta de plantear planes para todas las provincias cuando se trata de acabar con desequilibrios territoriales y ha sido tajante al rechazar los criterios "electoralistas" de la comparecencia de Del Olmo.

Por último, Salvador Cruz ha defendido el criterio "objetivo" de la Junta en la puesta en marcha de los programas territoriales de fomento de Béjar, Benavente o Miranda de Ebro pero ha asumido que es "obvio" que puede faltar alguna otra zona de la Comunidad, como alguna de Segovia, que "nadie descarta" en un "documento vivo" que tiene "un recorrido en el tiempo".

"Es un buen punto de arranque", ha considerado Cruz ante los nuevos programas anunciados por Del Olmo y ha aprovechado la ocasión para lamentar la falta de ausencia de alternativas por parte de la oposición a los que ha acusado de "criticar sin aportar nada nuevo".