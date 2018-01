El número dos de Podemos Andalucía dice que trabajan en la confluencia con IU y que el nombre registrado es "preventivo"

17/01/2018 - 13:19

El responsable Político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, ha asegurado este miércoles que están trabajando en la confluencia con IU "pasito a pasito y lentamente". No obstante, ha asegurado que "no se sabe qué nombre va a tomar esa confluencia", aunque "de manera preventiva" se ha registrado Marea Andaluza, pero "no tiene que ser el nombre definitivo".

CÁDIZ, 17 (EUROPA PRESS)

A pregunta de los periodistas, Rodríguez ha insistido en que "no se sabe el nombre de la confluencia, si hay confluencia". Así, ha añadido que "si dentro de una tiempo se llega a ella y no hay un nombre registrado, habría un problema".

No obstante, el parlamentario de Podemos ha restado importancia señalando que "no hay mucha chicha ahí", en referencia al registro de un nombre y una supuesta polémica.