Los bailarines de la Compañía Nacional de Danza Antonio de Rosa y Mattia Russo imparten un taller en el Centro Párraga

17/01/2018 - 13:20

El espacio de la Consejería de Cultura acoge este sábado 'Kor'sia', un encuentro para el intercambio de conocimientos sobre el movimiento

MURCIA, 17 (EUROPA PRESS)

El Centro Párraga de la Región de Murcia, espacio dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, acoge este sábado, 20 de enero, el taller de danza y expresión 'Kor'sia', liderado por los coreógrafos italianos y bailarines de la Compañía Nacional de Danza (CND) Antonio de Rosa y Mattia Russo. Este taller se convierte en un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos en torno a la danza, desde el que se pretende explorar un lenguaje nuevo dentro de la escena experimental.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Marta López-Briones, ha afirmado que "'Kor'sia es una de las pocas compañías que abordan la expresión contemporánea de la danza en paralelo a un trabajo dramatúrgico".

Ha destacado que esta actividad "la imparten dos profesionales de las artes del movimiento con una trayectoria muy destacada en este campo y con creaciones que incluyen elementos de carácter multidisciplinar".

El trabajo de ambos coreógrafos trasciende los límites de lo verbal e incorpora elementos del cine, la fotografía, la literatura y la escultura como referencias para sus nuevas formas de expresión. 'Kor'sia' es un colectivo que surgió en el año 2015, que incide en la necesidad de comunicarse mediante el cuerpo y de hacerse visibles como creadores e intérpretes.

TRAYECTORIA

Mattia Russo (Avellino, Italia, 1988) comenzó sus estudios de ballet en la Academia Nazionale de Roma, bajo la dirección de Marguerita Parrilla, y en 2008 se graduó en danza en la Scuola dei Ballo Teatro alla Scala de Milán, dirigida por Frederic Olivieri. En 2012 ingresó en la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección artística de José Carlos Martínez. También ha trabajado con diversos coreógrafos como Asun Noales, Gustavo Sansano, Nacho Duato, Ramón Oller, Mats, Ek, Sidi Larbi Cherkaoui, Jiri Kylian, La Veronal y Joan Inger.

Como coreógrafo, ha desarrollado su propio trabajo en las siguientes piezas: 'Frates crea para Introdans' (2011), 'Detrás de mí' (2011), 'Descamino con dos con Diego Tortelli' (2011), primer premio en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York, y 'Capra Pelada' (2013), para la Compañía Nacional de Danza en el Museo Guggenheim Bilbao. Participó asimismo como coreógrafo y bailarín en 'Les Étole du 21 Siecle', en el Teatre des Champs-Elysées en París, en septiembre de 2013.

Antonio de Rosa (Castellammare di Stabia, Nápoles) comenzó sus estudios de ballet en la Academia Nazionale di Roma, bajo la dirección de Marguerita Parrilla. En 2005 se trasladó a Milán e ingresó en la Scuola di Ballo Teatro Alla Scala, bajo la dirección de Frederic Olivieri. En 2008 entró a formar parte del Maggio Fiorentino (Florencia) y, a continuación, de la Arena di Verona.

En 2009 ingresó en la compañía del Teatro Alla Scala de Milán, en la que permaneció hasta que en septiembre de 2011 entró a formar parte de la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de José Carlos Martínez y en 2013 asciende a la categoría de bailarín solista. En este período estrenó en el Guggenheim de Bilbao 'For Now and Liquid Days', como joven coreógrafo. En agosto de 2014 recibió el premio de joven talento en el Festival Internacional de Danza de Positano-Capri.