Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro insisten en la triple paridad para la reforma del Sistema Electoral de Canarias

17/01/2018 - 13:32

Los presidentes de los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, Marcial Morales, Pedro San Ginés y Belén Allende, respectivamente, han insistido en su defensa "irrenunciable" al criterio de la triple paridad en un momento en el que se estudia en el Parlamento canario la reforma del Sistema Electoral.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, los presidentes entendieron que la aprobación del aumento de los escaños de la Cámara, pasando de 60 a 70 a través de la aplicación del colegio de restos mediante el cual se repartirían los nueve escaños de más --el que completa la decena se adjudicaría a Fuerteventura--, "rompería el equilibrio en cuanto a la representación en el Parlamento de las islas periféricas frente a las capitalinas".

Aquí, añadieron que el criterio de la triple paridad "es un pilar del modelo de convivencia con que nació esta comunidad autónoma para evitar ahondar en el desequilibrio de las islas menos pobladas respecto a las capitalinas en la representatividad en el Parlamento canario".

"No compartimos la propuesta de incrementar el número de diputados en la Cámara regional si no se mantiene el equilibrio existente hasta ahora en cuanto a la representación de todas las islas", plantearon Morales, San Ginés y Allende.

De igual modo, los tres presidentes manifestaron su esperanza de que los diputados del resto de islas no capitalinas no traicionen los intereses del archipiélago "porque la historia no los perdonará".

"Este sistema es el que conjuga los principios de equilibrio y solidaridad", expusieron para mostrarse a favor de mantener "un modelo de representación territorial que garantice la solidaridad entre islas y que ha contribuido a alcanzar mayores cotas de un desarrollo equilibrado para el archipiélago".