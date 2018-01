Susana Díaz dice que el Gobierno está informado de la reunión que mantendrá con Picardo el día 25

17/01/2018 - 13:31

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado que se le ha comunicado al Gobierno de España la reunión que mantendrá el día 15 con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, concretamente al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, "para que la coordinación con quien tiene la compentencia en política exterior sea fluida y leal".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha incidido en que el Gobierno "está informado de la reunión" y trabajarán conjuntamente. "Saben perfectamente de mi comportamiento cuando se refiere a los intereses de España, a la marca España y a lo que se juega en el marco Europeo", ha añadido la presidenta andaluza.

Además, Susana Díaz ha defendido que es su "responsabilidad" como presidenta de Andalucía, ya que sabe "lo que están pasando miles de personas en el Campo de Gibraltar, la incertidumbre o el miedo que tienen miles de familias que entran diariamente a trabajar en Gibraltar y que no saben las condiciones del acuerdo entre la Unión Europea y España".

"Soy crítica con el papel que estamos jugando en el marco europeo, tenemos problemas dentro del país, hay que dedicar esfuerzos a garantizar la cohesión territorial de España, pero no podemos de dejar comparecer en el ámbito europeo", ha manifestado en este sentido Susana Díaz, que ha añadido que "España no puede hacer dejación de funciones y que no se escuche nuestra voz donde nos vamos a jugar muchas cosas, nuestro crecimiento económico, generación de empleo y el bienestar de los ciudadanos".

La presidenta andaluza ha señalado que ha hablado de estos temas en dos ocasiones con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, del tráfico de personas, de los intereses comerciales de Andalucía, "que será la única región continental que tendrá frontera con el Reino Unido".

Así, ha reivindicado un "papel proactivo" a España y ha pedido al Gobierno que, "además de garantizar la unidad del país, que defiendo y creo, hay que estar presente en la toma de decisiones que se están tomando en el Marco Europeo, para garantizar que Europa crece pensando en las personas y mirando a las comunidades del Sur".