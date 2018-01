PSOE-A critica el empeño de partidos de la oposición por pedir el "carné" a los nuevos miembros del Consejo Consultivo

El PSOE-A ha insistido este miércoles en defender la competencia exclusiva del Gobierno andaluz a la hora de designar a los miembros del Consejo Consultivo de Andalucía y ha criticado, tras la última renovación, que los partidos de la oposición estén empeñados en pedir "el carné" o sacar a la luz "vinculación política" de los nuevos consejeros.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha denunciado que los partidos de la oposición han generado un debate "falso" y creado "ex profeso" para intentar distraer la atención de lo fundamental, que es que el Ejecutivo andaluz ha cumplido escrupulosamente con lo que estable la propia Ley del Consejo Consultivo, que dice que corresponde al Consejo de Gobierno designar a los integrantes de ese órgano.

"El Gobierno no ha hecho más que cumplir estrictamente con su obligación", ha indicado el portavoz socialista.

Tras recalcar que no estamos ante un órgano de extracción parlamentaria para el que los partidos hacen sus aportaciones de integrantes, Mario Jiménez ha insistido en que el Ejecutivo ha hecho lo que ha hecho siempre, "hacer una propuesta conforme a criterios estrictamente profesionales y de capacitación para el desempeño de una tarea tan importante".

"Ha buscado los mejores perfiles y los ha propuesto y a nadie ha preguntado por el carné para hacer la propuesta", ha indicado el portavoz socialista.

A su juicio, llama la atención que ciertos partidos políticos que llevan tiempo apelando a la necesidad de que determinados órganos "no estén sometidos a propuestas partidarias", estén preguntando ahora por el "carné de los integrantes de ese órgano".

Jiménez ha indicado que han sido designados como miembros del Consejo Consultivo hombres y mujeres con una "altísima capacitación técnica y jurídica" y, ante ello, partidos de la oposición se dedican a hacer algo que no ha hecho en ningún momento el Gobierno, "mirarles la afiliación o vinculación política".

"Quien viene pidiendo desde hace tiempo que no se tomen decisiones de carácter partidario en la conformación de los órganos instituciones, resulta especialmente curioso que ahora esté pidiendo cuota en órganos que no deben tenerla, no la han tenido nunca y no la van a tener ahora", ha señalado.