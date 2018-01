Villacís echa en falta una estrategia sobre turismo desde el Ayuntamiento y el stand de Madrid le recuerda a Ikea

17/01/2018 - 13:51

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, echa en falta una estrategia sobre turismo desde el Consistorio mientras que el stand compartido de Madrid le recuerda a Ikea.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"La idea es buena pero es un poco Ikea. Tiene buena intención y han tratado de reproducir Madrid pero me gustan que las cosas sepan a Madrid. Es lo que echo en falta porque no veo la palabra 'Madrid' ni veo símbolos de los que nos sentimos orgullosos. Veo los colores de Ikea, no de Madrid", ha señalado en un tono jocoso durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Ifema.

El Ayuntamiento de Madrid participa en Fitur con un stand que evoca al Rastro inspirándose en el lema 'De curtidores al cielo', un puesto levantado con materiales reciclables y reutilizados.

El stand en el pabellón 9 pretende ofrecer una experiencia similar a la de curiosear y comprar en el histórico mercadillo, con un enorme mostrador y una gran plaza. El carácter amable, abierto y acogedor de la ciudad queda plasmado con los numerosos balcones, unidos a imágenes de las plazas más conocidas de Madrid, como la Plaza Mayor, la de Cascorro, la Plaza de la Villa, la de Cibeles o Santa Ana.

Villacís ha destacado lo positivo de la colaboración entre Ayuntamiento y Comunidad en el stand porque "es una manera muy inteligente de aunar esfuerzos, de buscar el pacto y cuesta mucho menos dinero a los madrileños".

También ha aplaudido el trabajo de los informadores pero echa en falta "estrategias de turismos en la Comunidad y, sobre todo, por parte del Ayuntamiento", institución que "no tiene una concejalía de turismo".

Begoña Villacís ha recordado que la responsable del turismo en el Ayuntamiento es la alcaldesa, Manuela Carmena, quien cree que se debería centrar en ese cargo y en dirigir su grupo municipal, "que ya es bastante".

"Falta una estrategia de turismo", ha insistido, después de criticar que la agenda del stand de Madrid es "de las más pobres". Por último ha indicado que si el turismo tiene buenas cifras en Madrid es por "factores exógenos".