La Comunidad cree que el gerente de la EMT debería haber dimitido tras ser investigado por el Twitter del Consorcio

17/01/2018 - 13:54

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, cree que el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, debería presentar su dimisión por la polémica suscitada tras conocerse que está siendo investigado por si pudo cometer un delito contra la propiedad intelectual creando una cuenta no oficial en Twitter del Consorcio Regional de Transportes.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios tras visitar el depósito de Metro de Madrid de Canillejas, Gonzalo ha indicado que la Comunidad de Madrid se ha personado para esclarecer este asunto y entiende que el gerente debería haber renunciado ya a su cargo.

"Esta persona me sorprende que no haya puesto su carta de dimisión encima de la mesa", ha espetado Gonzalo para añadir que, a su criterio, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, debería haber planteado su cese.

La consejera ha comentado que las personas que no tienen responsabilidades políticas en instituciones tan importantes como puede ser la EMT no pueden "estar haciendo cosas que no deberían hacer" como "intentar distorsionar la imagen corporativa del Consorcio".

Por ello, y con respeto a las decisiones judiciales que se adopten, la Comunidad de Madrid ha decidido personarse en el procedimiento y muestra su apoyo a la decisión del gerente del Consorcio de Transportes, Alfonso Sánchez, de poner en conocimiento estos hechos a la Policía.

Además, apoya la postura del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de reclamar a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el "cese fulminante" de Fernández Heredia.

"Las personas que estamos en las instituciones estamos para solucionar problemas, no para crearlos", ha insistido Rosalía Gonzalo para indicar que hay cosas que "son obvias" y "evidentes" como el hecho de dimitir cuando se ha utilizado la imagen del Consorcio de forma "malintencionada".