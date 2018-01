Turismo.- Fitur.- El cine español apoya a 'Costa de Almería' como destino idóneo para rodajes

17/01/2018 - 13:58

El cine español ha apoyado a la marca 'Costa de Almería' en su apuesta por difundir el potencial que tiene la provincia como destino idóneo para los rodajes cinematográficos. La Diputación Provincial ha centrado su presentación en Fitur 2018 en el lema 'Almería, Tierra de Cine', con el objetivo de unir esfuerzos entre el turismo y el séptimo arte para seguir incrementando la importancia de ambos sectores.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El acto central del Día de la Provincia en Fitur 2018 ha sido la presentación de un vídeo promocional con localizaciones de cine de Almería, en el que, además de los conocidos Desierto de Tabernas o Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, han aparecido otros enclaves, como la Alcazaba o el Calar Alto. Este documento se difundirá a través de la página web de 'Filming Almería', de las redes sociales de la Diputación Provincial y entre productores y directores de cine para que se decanten por rodar en la provincia.

El acto ha estado presentado por la actriz Bibiana Fernández y ha contado con la presencia de Javier Gutiérrez, Natalia de Molina, Ariadna Gil, Ángela Molina, Maribel Verdú y Goya Toledo, que han querido mostrar su apoyo a la iniciativa de la Diputación de Almería para promocionar la provincia como un gran plató de cine.

El grupo ha participado, junto a Enrique Iznaola, director del Festival Internacional de Cine de Almería, y Gabriel Amat, presidente de la Diputación Provincial, en una mesa redonda en la que han hablado de su experiencia trabajando en la provincia y han invitado a otros actores y directores a conocerla. Junto a ellos, un nutrido grupo de profesionales del séptimo arte, como el director Pablo Berger o los actores Eva Almaya, Elena Furiase o Will Shepard, han arropado también a 'Costa de Almería' en esta singular presentación.

Bibiana Fernández ha explicado que "Almería es un excelente destino turístico, pero también un lugar que ha albergado más de 500 películas, algunas de ellas, grandes clásicos del cine, como 'El bueno, el feo y el malo', 'Indiana Jones' o las más recientes 'Éxodus', 'El Niño' o 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'".

"Almería re reconcilia con Andalucía, con la arquitectura y la cultura árabe y con el mar, y encima tiene ese desierto, ese paisaje árido que le da un carácter diferente a esta región", ha asegurado la actriz.

Ángela Molina, Premio 'Almería, Tierra de Cine' en el año 2016, cuyo nombre también está inmortalizado con una estrella en el Paseo de la Fama de la capital, ha recordado el rodaje en la provincia de 'El hombre que perdió su sombra', de Alain Tanner, y su última visita a la ciudad para ser homenajeada durante el festival de cine. "Recuerdo aquel día como si fuera una película de Berlanga, con un sol de justicia y rodeados de personas que nos mostraban su cariño".

El actor Javier Gutiérrez, por su parte, ha revelado que "nunca he rodado en Almería y tengo muchas ganas de hacerlo. España es un gran plató cinematográfico y Almería es una buena prueba de ello. Después de ver este vídeo, productores y directores de todo el mundo se morirán por rodar allí. A mí me encantaría".

Aunque no ha trabajado en la provincia, Gutiérrez si ha explicado que ha estado bajo las órdenes del director almeriense Manuel Martín Cuenca en 'El autor', rodada en Sevilla.

Maribel Verdú ha lanzado un mensaje al director Pablo Berger, presente en el acto de 'Costa de Almería', para pedirle "trabajar con Javi y en Almería, porque nunca he rodado allí aunque sí he estado muchas veces con el teatro y siempre es un lugar que me gustaría conocer más".

La actriz Goya Toledo rodó en la provincia en el año 2003 'Un día sin fin', "ambientada en las Islas Canarias, mi tierra, y fue una experiencia maravillosa que me hacía sentirme como en casa. Almería me parece una provincia preciosa, completísima, porque tiene desierto, minas, mar, pesca".

Natalia de Molina, natural de Linares (Jaén), ha hablado de su vinculación especial con Almería donde "tengo allí familia, he vivido un año mientras estudiaba en la Escuela de Artes, y he veraneado toda mi vida en Aguadulce. Además, mi primera experiencia en esta profesión, 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' fue rodada allí".

"Yo soy atea, pero creo que me he bautizado profesionalmente en ese mar. La gente se volcó con el rodaje, fue una experiencia maravillosa, en la que participaron muchas personas que no eran actores. Para mí, Almería es muy importante, la siento muy cerca y estoy deseando volver a rodar allí porque Almería te da alegría", ha declarado.

Por último, Ariadna Gil, ha explicado que "mi primera vez en Almería fue en el año 1997, cuando rodé una película francesa en el Cabo de Gata. Un lugar que me enamoró y al que volví cada año en vacaciones porque es uno de los espacios más bonitos donde he estado". Además, Gil rodó 'Zona Hostil' en el Desierto de Tabernas en 2016.

El acto lo ha cerrado Enrique Iznaola, director del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), quien ha afirmado que "Almería es quizás la región más cinematográfica de Europa. Tenemos un gran pasado, pero también un gran presente y futuro, con grandes superproducciones que han pasado por aquí en los últimos años. Con Fical, además, lo que hacemos es tender más lazos de unión entre el cine y la provincia".