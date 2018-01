PSOE-A inicia ronda con los partidos para alcanzar "gran acuerdo" en financiación, pero cree que PP-A quiere "salirse"

17/01/2018 - 14:05

El PSOE-A ha iniciado este miércoles una ronda con los demás partidos políticos para tratar de cerrar un "gran acuerdo" sobre una posición común en defensa de los intereses de Andalucía ante el debate de un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque considera que el PP-A ha decidido "salirse".

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha confirmado que tienen intención de hablar en estos días con todos los partidos y, de hecho, este miércoles ya se ha mantenido una reunión con IULV-CA y mañana se desarrollará con Podemos, mientras que también están previstas con Ciudadanos y PP-A.

Ha pedido a todas las fuerzas políticas que estén en la defensa de Andalucía, por encima de cualquier otra cuestión, si bien ha expresado que cree que el PP-A ha decidido "salirse del consenso" entre todas las fuerzas políticas andaluzas, por su "falta de compromiso con la autonomía andaluza y su Estatuto".

Ha confiado en que con el resto de fuerzas políticas sí es posible la conformación de "un gran acuerdo" en el Parlamento que refuerce la posición de Andalucía de cara al debate de la nueva financiación autonómica.

"Vamos a hablar con todo el mundo porque desde el principio hemos dicho que nuestra voluntad, como expresó la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, es que la posición de Andalucía fuera una en defensa del interés general de los ciudadanos, que coincidirá con el interés general de la inmensa mayoría de los españoles", según ha agregado.

Asimismo, Jiménez ha manifestado que este 17 de enero se cumple un año de la celebración de la Conferencia de Presidentes en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a impulsar de manera inmediata y antes de que acabara 2017 un nuevo modelo de financiación autonómico. "Este es el cumpleaños del incumplimiento y de la certificación de que el presidente del Gobierno no tiene palabra", ha apuntado Jiménez, quien ha insistido en que la aplicación que está haciendo el Ejecutivo nacional del actual sistema de financiación autonómica significa un "lastre para la autonomía política" de Andalucía.

Ha reclamado al Gobierno central que active inmediatamente el diálogo y la negociación con las comunidades autónomas, no con los partidos políticos, para iniciar el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica.

Ha indicado que cada día que pasa sin un nuevo modelo de financiación, Andalucía está perdiendo dinero para la educación y sanidad pública, para la dependencia o las políticas sociales. Ha apuntado que la "incorrecta" aplicación que el Gobierno del PP hace del actual sistema, ha costado a Andalucía 850 millones anuales de media.

Jiménez ha insistido en que el actual modelo de financiación está "caducado", no responde a las necesidades de las comunidades, no garantizada el principio de igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos de España y está "perjudicando de manera especialmente sensible" a Andalucía, comprometiendo "nuestra autonomía y nuestro autogobierno".

En este sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento al resto de partidos andaluces para que desde el diálogo, la interlocución directa y el consenso "seamos capaces de armar una posición común con el Gobierno andaluz" en defensa de los intereses de Andalucía.

Ha criticado la "subordinación" del PP-A ante el "chantaje" que ha planteado el presidente del Gobierno a los partidos políticos, vinculando un nuevo modelo de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).