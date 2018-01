Los X Premis Gaudí tendrán mucha ironía y reflejarán "la complejidad de la situación" política

17/01/2018 - 14:15

Los nominados a los X Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català han dado este miércoles el pistoletazo de salida a la nueva edición de los premios, que el 28 de enero en el Auditori del Fòrum de Barcelona vivirán una gala reivindicativa con mucha ironía y que "reflejará la complejidad de la situación" política.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

"Será una gala en la que saldrá todo", ha dicho en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Acadèmia, Isona Passola, que ha aventurado discursos críticos políticamente, y un guión que no será revanchista sino muy emocional y potente.

Ha subrayado que los diez años de los premios se festejarán junto al hecho de ser un año "políticamente muy complicado" con una gala de guión crítico; además la habitual representación política quedará este año con vacíos notables, ha señalado.

Passola ha asegurado que estarán presentes la crítica a la anulación del impuesto a las operadoras con fines audiovisuales, "que el PP envió al Constitucional", y la reclamación a TV3 del IVA de subvenciones, pese a su calidad de motor del cine catalán, ha lamentado.

La gala también acogerá referencias al movimiento feminista y a las denuncias de acoso sexual registradas por sus homólogos en Hollywood, "como a todo a lo que afecta de una manera intensa al cine".

La gala estará dirigida nuevamente por Lluís Danés, que el pasado año "fue muy exitosa", estará producida por El Terrat y se prolongará durante menos de dos horas, por su vocación de hacer una producción ágil y atractiva, que acerque al público al cine.

FOTO DE FAMILA

La Acadèmia ha acogido su tradicional foto de familia con todos los nominados a las 22 categorías, con el director Agustí Villaronga a la cabeza, con las 16 nominaciones a su cinta 'Incerta glòria': "Hace mucha ilusión porque en (las nominaciones de) los Goya no estuvimos prácticamente, no existíamos y me dio pena", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

"Cuando tienes más años y has vivido cosas, están bien los relevos y que los premios toquen a personas a las que no les han tocado", ha celebrado sobre la nominación de su equipo; aunque ha confesado que los discursos le dan la sensación de pillarse los dedos digan lo que digan y no ha pensado en ningunas palabras en caso de que conquiste alguno de los 16 premios.

Con 14 nominaciones y siendo la segunda favorita de la noche, la directora Carla Simón debutará en los Premis Gaudí con "un sentimiento que no conocía", según ha confesado a Europa Press, sensación que comparte con todo el equipo.

Ha asegurado no estar pensando en si conquistará los 14 premios a los que está nominada, porque están siendo días intensos para ella, de modo que si llega, ya se pondrá nerviosa, y ha agregado: "Con premios o son ellos estaremos contentos porque la película es la misma".

Isabel Coixet, con 12 nominaciones por 'La librería', ha asegurado que le gusta mucho el reconocimiento al trabajo en equipo, pero no tanto el momento de la gala, ya que en éstas hay que aguantar un poco más "el rollo".

Preguntada sobre las reivindicaciones políticas de la gala, ha dicho que cada uno debe decir lo que sienta, bien sea la reivindicación feminista o lo que quiera, aunque a su juicio esto puede "desvirtuar" el trabajo de los cineastas.

Nominado a 11 premios por 'Tierra Firme', Carlos Marqués-Marcet, ha explicado a Europa Press que al no ser su primera gala la afronta más relajado y tranquilo, con menos presión: "Con el equipo venimos a disfrutar y a ver a los amigos. Es una oportunidad".